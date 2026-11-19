БАКУ /Trend/ - Инвесторы могут вложить средства в разработку газовых месторождений «Зирех» и «Хартанг» в Иране.

Как сообщает Национальная нефтяная компания Ирана, об этом заявил глава компании Фаррох Алихани в среду, 19 ноября, на мероприятии, посвященном разработке газовых месторождений «Зирех» и «Хартанг» и проходившем в Тегеране.

«Разработка газовых месторождений „Зирех“ и „Хартанг“ позволит не только обеспечить экономическую выгоду, но и удовлетворить потребности страны в газе, а также сократить его дефицит в жилом секторе и на теплоэлектростанциях», — отметил он.

Алихани добавил, что между группой Petro Kaveh Ofogh Group и Национальной нефтяной компанией Ирана состоялись технические и финансовые обсуждения по вопросам разработки указанных газовых месторождений. По его словам, эта группа уже зарекомендовала себя как участник нефтяного сектора Ирана.

Представитель компании заявил, что в период 12-дневной войны в прошлом году и 40-дневной войны, произошедшей в этом году, сотрудники нефтяного сектора сыграли важную роль в обеспечении страны нефтью и газом. Несмотря на повреждение ряда энергетических объектов страны в ходе войны, в том числе четырех газоперерабатывающих заводов, некоторых нефтехимических объектов и хранилищ бензина, негативные последствия этих повреждений для повседневной жизни населения удалось свести к минимуму, а возникшие проблемы — урегулировать в кратчайшие сроки.

Отметим, что 18 ноября между Национальной нефтяной компанией Ирана и Petro Kaveh Ofogh Group был подписан контракт стоимостью 450 миллионов долларов на разработку газовых месторождений «Зирех» и «Хартанг». Согласно контракту, в течение 20 лет на указанных месторождениях будет добываться 21,5 миллиона кубометров газа в сутки.