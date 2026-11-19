БАКУ/ Trend/ - PASHA Bank организовал мероприятие на тему «Местные инвестиционные проекты Азербайджана: возможности финансирования с участием международных финансовых институтов и партнёров по развитию». Участники обсудили финансирование стратегически важных инвестиционных проектов страны, возможности привлечения средств в рамках синдицированного кредитования, роль международных финансовых институтов (IFI) и институтов финансирования развития (DFI), а также перспективы сотрудничества между местными и международными финансовыми организациями.

На открытии мероприятия выступили заместитель председателя Правления PASHA Bank Бахруз Нагиев и член Правления, главный финансовый директор банка Мурад Сулейманов. В своих выступлениях они подчеркнули инвестиционный потенциал Азербайджана, значение проводимых в стране экономических реформ и важность расширения доступа бизнеса к долгосрочному финансированию.

Главный экономист группы PASHA Holding Эльман Эминов выступил с презентацией «Обзор экономики Азербайджана», в которой рассказал о перспективах макроэкономического развития страны, инвестиционном климате и тенденциях экономического роста. Руководитель подразделения «Финансовые институты» PASHA Bank Мирсайяд Махмудов представил презентацию на тему «Местные инвестиционные проекты Азербайджана: возможности финансирования с участием международных финансовых институтов и партнёров по развитию». Он рассказал о возможностях финансирования инвестиционных проектов, планируемых в стране.

В ходе мероприятия были представлены инвестиционные проекты в различных стратегически важных отраслях экономики. Главный финансовый директор группы AgroDairy Эльнур Алиев выступил с докладом «Инвестиции в продовольственную безопасность Азербайджана: обзор масштабных проектов», в котором рассказал о проектах и инициативах компании в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Главный финансовый директор группы PASHA Real Estate Вугар Ахундов выступил с презентацией «PASHA Real Estate: направления деятельности, стратегия развития и операционная модель».

Azerbaijan Green Energy Company (AGEC) выступила с презентацией на тему «Проекты в области возобновляемой энергетики». В ней речь шла о повестке Азербайджана в сфере зелёной энергетики, реализуемых проектах и существующих инвестиционных возможностях.

Одним из ключевых элементов мероприятия стала панельная дискуссия, посвящённая возможностям финансирования местных инвестиционных проектов. Модератором выступил директор департамента казначейства PASHA Bank Камиль Аллахвердиев. В обсуждении приняли участие представители LBBW, Nuqi Digital Wealth Ltd, Moonwake Investment и группы компаний «Вейсалоглу».

PASHA Bank продолжает расширять доступ местного бизнеса к долгосрочным источникам финансирования, укреплять сотрудничество с международными финансовыми институтами и содействовать финансированию проектов, имеющих важное значение для экономики Азербайджана.