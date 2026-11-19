БАКУ/Trend/ - При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и министерства культуры Азербайджана, а также при организации Candlelight Baku в Международном центре мугама состоялся проект-концерт «Посол культуры» известного исполнителя на кяманче, обладателя медали «Терегги» Имамъяра Гасанова.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечалось, что была выражена особая признательность Государственному комитету по работе с диаспорой и министерству культуры за поддержку, оказанную в реализации проекта. Подчеркнута значимость поддержки в пропаганде нашего национального музыкального наследия и вовлечении азербайджанских деятелей искусства, работающих за рубежом, в культурную жизнь страны.

На творческом вечере, организованном при свечах, в исполнении Имамъяра Гасанова были представлены богатство азербайджанской национальной музыки, самобытность искусства игры на кяманче и его синтез с различными музыкальными жанрами. Концерт был встречен зрителями с большим интересом и аплодисментами.

Имамъяр Гасанов, на протяжении многих лет проживающий в США, в 2012–2018 годах работал музыкальным директором Всемирного музыкального фестиваля в Сан-Франциско. В 2013 и 2019 годах он вел преподавательскую и лекторскую деятельность на кафедре музыки престижного Стэнфордского университета США, обучая азербайджанской музыке. Принимал участие в международных музыкальных фестивалях и концертных программах, а также проводил мастер-классы в различных странах мира, ведя деятельность по популяризации азербайджанской национальной музыки и искусства исполнения на кяманче. Сочетая в своем творчестве традиционный азербайджанский мугам, народную музыку и элементы западной классической музыки, он известен своим неповторимым стилем «KamanYar». Исполнитель, ставший в 1996 году победителем конкурса «Мы ищем таланты», в 2022 году был награжден медалью Азербайджанской Республики «Терегги». Представленный им в 2024 году альбом «Sounds of Azerbaijan» был удостоен двух золотых медалей на международном конкурсе «Global Music Awards» в категориях «Мировая музыка» и «Дуэт».

Напомним, что Имамъяр Гасанов в 2022 году выступил инициатором реализованного в Шуше при совместной поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Управления государственного заповедника города Шуша «Проекта Шуша - Победа». В рамках проекта в исполнении Имамъяра Гасанова были представлены произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Васифа Адыгезалова, а также народные музыкальные композиции.