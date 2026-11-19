БАКУ/Trend/ - Между центральными банками Азербайджана и Судана состоялся обмен мнениями по организации обмена опытом по управлению валютными резервами и возможностей будущего сотрудничества.

Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, генеральный директор Центрального банка Азербайджанской Республики Эльрад Сейдиев встретился с делегацией во главе с гендиректором департамента рынков капитала Центрального банка Судана Нор Эльдином Мохамедом Сулиманом Баллой.

В ходе встречи была предоставлена подробная информация об опыте Центрального банка Азербайджанской Республики в области управления иностранными валютными резервами и золотыми активами в рыночных условиях высокой неопределенности, возможностях диверсификации резервов, а также подходах к управлению рисками.

Стороны обменялись мнениями вокруг организации обмена опытом по управлению валютными резервами между центральными банками двух стран и возможностей дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в прошлом месяце заявил, что структура открыта для расширения деятельности иностранных финансовых институтов, в том числе банков, а также участников рынка капитала и страхового сектора.

Председатель ЦБА также затронул вопрос интеграции платежных систем и обмена информацией между Азербайджаном и другими странами. Он отметил, что международной цифровой платформы, объединяющей центральные банки различных стран в единую систему, в настоящее время не существует.

По словам Т. Кязымова, Центральный банк Азербайджана ведет в этом направлении двусторонние переговоры с центральными банками отдельных стран и уже приступил к более детальным обсуждениям с одной-двумя странами.