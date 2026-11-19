БАКУ/Trend/ - Член сборной Азербайджана Магомед Мусаев завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Ташкенте.

Как сообщили в Федерации дзюдо, дзюдоист, выступающий в весовой категории до 66 кг, начал соревнование с 1/16 финала. В первой схватке он одержал победу над датчанином Магни Лауритсеном, а в следующей встрече одолел представителя Алжира Мохамеда Амина Дегуа.

В 1/4 финала, встретившись с прошлогодним чемпионом мира, представителем Грузии Торнике Гигаури, Магомед Мусаев, несмотря на то, что уступал в счете, одержал волевую победу и вышел в полуфинал.

Уступив в схватке за выход в финал россиянину Абдуллаху Парчиеву, наш спортсмен в поединке за бронзовую медаль встретился с другим представителем России — Исламом Султыговым. Победив соперника, Мусаев стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира.

Таким образом, Магомед Мусаев второй год подряд завоевывает бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира. В прошлом году он показал аналогичный результат на чемпионате мира, проходившем в столице Перу.