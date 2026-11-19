БАКУ /Trend/ - Поддельные изображения и аудиозаписи, созданные с помощью технологий дипфейк, уже стали частью гибридных атак. Генеративный искусственный интеллект сделал кибератаки дешевле, быстрее и убедительнее, а их мишенью все чаще становятся не информационные системы, а люди.

Об этом в четверг заявил начальник Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Мурад Балаев, выступая на панельной сессии "Информационная война и дипфейки: защита правды в цифровую эпоху" в рамках II Международной конференции по кибердипломатии в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, генеративный искусственный интеллект изменил кибератаки по трем основным направлениям: сделал их дешевле и быстрее, сместил фокус злоумышленников с информационных систем на людей, а также позволил распространять дезинформацию в массовом масштабе и придавать ей большую убедительность.

М. Балаев отметил, что ранее проведение сложных кибератак требовало значительных ресурсов, поэтому за подобными операциями, как правило, стояли группы постоянной продвинутой угрозы (APT), действовавшие при поддержке государств. Сегодня искусственный интеллект существенно расширил возможности злоумышленников.

Ссылаясь на отчет компании Anthropic об угрозах, опубликованный в сентябре этого года, он сообщил, что в одном из описанных случаев злоумышленники за 34 часа получили более 2 100 токенов доступа к системам более чем 40 организаций. Практически все этапы операции выполнялись агентами искусственного интеллекта.

Руководитель центра также сообщил, что в ноябре прошлого года была зафиксирована первая кампания по киберразведке, управляемая искусственным интеллектом. Ее целями стали около 30 организаций, при этом 80-90 процентов операции были проведены с помощью модели искусственного интеллекта без участия человека.

Он также обратил внимание на октябрьский отчет Microsoft, согласно которому новую уязвимость начинают использовать для проведения атак менее чем через 24 часа после ее обнаружения. При этом доля фишинга среди первоначальных способов получения доступа за один год выросла с 7 до 23 процентов.

"Для нас вывод очевиден: время, отведенное на устранение уязвимостей, сократилось с дней до часов, а сложность атаки больше не позволяет определить, кто за ней стоит", - подчеркнул М. Балаев.

По его словам, по мере совершенствования систем защиты злоумышленники все чаще отказываются от прямого взлома информационных систем в пользу манипулирования людьми. Искусственный интеллект делает такие атаки более убедительными, позволяя имитировать знакомые голоса и лица.

Ссылаясь на данные CrowdStrike, М. Балаев отметил, что в первой половине этого года количество атак с использованием голосового фишинга удвоилось. Кроме того, в сентябре Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о получении около 61 тысячи жалоб на мошеннические действия с использованием образов официальных лиц. Ущерб от таких инцидентов превысил 1,6 миллиарда долларов.

По оценкам Интерпола, мошенничество с применением искусственного интеллекта приносит в 4,5 раза больше дохода, чем аналогичные преступления с использованием традиционных методов, добавил он.

Руководитель центра привел несколько примеров инцидентов с использованием дипфейков. Так, по его словам, в мае этого года в Сингапуре один из бизнесменов получил приглашение принять участие в совещании на платформе Zoom. Во время видеоконференции на экране появились люди, представленные как премьер-министр страны, президент, министр правительства и представитель центрального банка. Однако все эти изображения были созданы с помощью технологии дипфейк.

М. Балаев отметил, что обсуждение касалось актуальной на тот момент геополитической повестки, в частности ситуации в Ормузском проливе. По имеющимся данным, ущерб от инцидента составил не менее 4,9 миллиона сингапурских долларов.

Другой приведенный им случай непосредственно касался кибердипломатии. В июне 2025 года неизвестный использовал голос государственного секретаря США, клонированный с помощью искусственного интеллекта, чтобы связаться через приложение Signal с тремя министрами иностранных дел, одним губернатором и одним членом Конгресса. После инцидента Государственный департамент США направил предупреждение всем дипломатическим представительствам.

По словам М. Балаева, в январе этого года аналогичная схема была реализована с использованием образа министра обороны Японии.

"В обоих этих случаях ни одна система не была взломана. Напротив, было подорвано доверие людей, а также доверие к самому дипломатическому каналу связи. Для кибердипломатии это новая категория рисков", - подчеркнул он.

Говоря о роли дипфейков в информационной войне, М. Балаев отметил, что гибридное противостояние охватывает не только военную, но и экономическую, политическую и информационную сферы. Одним из основных инструментов информационной войны является дезинформация, а дипфейки стали одной из наиболее убедительных ее форм.

"Дипфейки передают ложь не посредством текста, а через знакомые людям лица и голоса. Это способствует более легкому восприятию ложной информации", - отметил он.

В качестве примера М. Балаев привел поддельные материалы, распространявшиеся в связи с войной, начавшейся в феврале этого года в соседнем регионе. По его словам, согласно подсчетам газеты The New York Times, в первые две недели войны было выявлено более 110 поддельных видеороликов и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Одна из дезинформационных кампаний за 14 дней набрала 125 миллионов просмотров.

Кроме того, поддельное видео, на котором якобы горит небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, набрало десятки миллионов просмотров. За день до начала войны один человек взломал 31 аккаунт в социальных сетях и использовал их для распространения фальшивых видеозаписей боевых действий.

"Другими словами, кибератака и дезинформация были объединены в рамках одной операции", - заявил М. Балаев.

Он также обратил внимание на применение дипфейков в период избирательных кампаний. По его словам, осенью этого года были распространены поддельные видеоролики, направленные против одного из кандидатов на выборах в Сенат США. За 24 часа видео набрало более 850 тысяч просмотров, а исследователи связали этот инцидент с операцией иностранного влияния.

М. Балаев подчеркнул, что приведенные примеры демонстрируют взаимосвязь различных направлений гибридной войны: в одних случаях целью становятся финансовые средства граждан, в других - межгосударственные отношения. При этом ключевым инструментом остается дезинформация.

"Генеративный искусственный интеллект не создал новый вид атак. Он сделал существующие атаки дешевле, быстрее и убедительнее. Дипфейк - это лицо и голос дезинформации в гибридной войне", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.