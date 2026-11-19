БАКУ /Trend/ - В Армении выделено 16 миллионов драмов (44 тысячи долларов — ред.) на закупку услуг и выполнение работ в рамках реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Соответствующее решение было принято 19 ноября на заседании правительства Армении.

За счет выделенных средств будут проведены подготовительные работы по расчистке территории.

В частности, предусматривается очистка тоннелей от камней и мусора, вывоз скопившейся на территории земли, а также выполнение других работ.

Отметим, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии Президента США подписали совместную декларацию. В документе в рамках восстановления региональных связей предусматривается ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора («Маршрута Трампа»). Наряду с этим, министры иностранных дел двух стран парафировали Соглашение «О мире и установлении межгосударственных отношений».