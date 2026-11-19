БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Баку и проведённые им встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым свидетельствуют о формировании новых приоритетов в повестке двусторонних отношений между Баку и Берлином.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, активизация политического диалога, расширение энергетического сотрудничества, развитие транспортно-логистических возможностей и углубление экономических связей демонстрируют всё большее совпадение взаимных интересов двух стран.

«Одним из примечательных аспектов этого визита является то, что он состоялся в период принятия важных политических и экономических решений в рамках азербайджано-германских отношений. Напомним, что в июле этого года Президент Ильхам Алиев совершил официальный визит в Германию. В ходе этого визита была подписана Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнёрства между двумя странами. Кроме того, была принята Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета. Таким образом, визит Вадефуля в Баку имеет важное значение с точки зрения практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих политических контактов. Встреча главы государства с министром иностранных дел Германии также подтверждает важность, придаваемую развитию отношений на политическом уровне. Передача приветствий Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Фридриха Мерца, а также положительная оценка переговоров, состоявшихся в июле, свидетельствуют о продолжении политического диалога между двумя странами на высоком уровне», — отметил он.

А. Гараев отметил, что наряду с политическими отношениями, стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, традиционной и альтернативной энергетики, транспорта, логистики, транспортных коммуникаций и туризма. Каждое из этих направлений отвечает взаимным интересам Азербайджана и Германии. Германия, являясь одной из ведущих экономик Европы и производителем передовых технологий, представляет собой важного партнёра для Азербайджана. Азербайджан же благодаря своему выгодному географическому положению, энергетическим ресурсам и развивающейся транспортной инфраструктуре открывает новые возможности для немецкого бизнеса.

«Нынешнее состояние экономических отношений также подтверждает этот потенциал. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 1,4 миллиарда долларов. С января этого года Азербайджан начал экспорт природного газа в Германию. Это имеет особое значение, поскольку Азербайджан уже занимает важное место среди поставщиков на европейском энергетическом рынке, а начало прямых поставок газа в Германию открывает новое направление сотрудничества. В условиях, когда вопрос энергетической безопасности Европы сохраняет свою актуальность, роль Азербайджана приобретает особое значение и для Германии. Баку не ограничивает энергетическое сотрудничество только традиционными ресурсами, реализуя масштабные проекты и в сфере возобновляемой энергетики. В этом контексте существует серьёзная основа для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией в области альтернативной энергетики, технологий и инвестиций. Участие немецких компаний в этих процессах может способствовать привлечению в Азербайджан как передового технологического опыта, так и инвестиций», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что ещё одним важным направлением является Средний коридор. В условиях перестройки глобальных цепочек поставок и роста спроса на альтернативные транспортные маршруты между Европой и Азией транзитные возможности Азербайджана приобретают всё большее значение. «Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал немецкого коллегу о развитии Среднего коридора, а также о возможностях для немецких компаний, связанных с проектами свободной экономической зоны Алят и Бакинского международного морского торгового порта. Эти проекты могут создать условия для более активного участия немецкого бизнеса в развитии транспортной и логистической инфраструктуры региона через Азербайджан. Баку также заинтересован в привлечении немецких компаний к проектам восстановления и развития, реализуемым на освобождённых от оккупации территориях. Создание инфраструктуры на этих территориях, восстановление экономической деятельности и строительство новых населённых пунктов повышают потребность в технологиях и инвестициях в различных сферах. Опыт Германии в промышленности и инженерном деле может открыть возможности для взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. Обсуждение в ходе встречи вопросов возвращения бывших вынужденных переселенцев и проблем, связанных с минной опасностью, свидетельствует о том, что Азербайджан продолжает привлекать внимание международных партнёров к основным приоритетам постконфликтного периода», — сказал А. Гараев.

Кроме того, по его словам, министры обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. «Обсуждение сотрудничества в сферах образования, культуры и науки также свидетельствует о том, что отношения развиваются не только в политической и экономической плоскостях. Укрепление связей между народами является одной из важных основ долгосрочного партнёрства. В 2027 году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. Стратегические документы, подписанные в июле, создание Делового совета и визит Вадефуля в Баку создают политическую основу для выстраивания сотрудничества на базе конкретных проектов.

Главная задача заключается в том, чтобы эта политическая динамика трансформировалась в конкретные экономические результаты. Для Германии Азербайджан является надёжным партнёром в сферах энергетики, транспорта и регионального сотрудничества, а для Азербайджана Германия открывает важные возможности в области технологий, инвестиций и интеграции в европейское экономическое пространство. Нынешняя повестка показывает, что отношения между Баку и Берлином уже выходят за рамки традиционных дипломатических контактов и переходят на новый этап более широкого стратегического и практического сотрудничества», — добавил политолог.