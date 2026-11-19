БАКУ /Trend Life/ – В Союзе писателей Азербайджана состоялась презентация книги ветерана органов безопасности Азербайджана, полковника в отставке Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности», объединившей его статьи, аналитические материалы и интервью, опубликованные в различные годы в отечественных средствах массовой информации, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В мероприятии приняли участие ветераны органов безопасности, общественно-политические деятели и представители СМИ. Модератором встречи выступил заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

Издание представляет собой своеобразную летопись общественно-политических процессов, рассматриваемых через призму национальных интересов, государственной безопасности и укрепления независимости Азербайджана. В основу книги легли публикации автора в газетах «Халг газети», «Азербайджан», «Республика», а также материалы, опубликованные информационном агентством Trend и представленные в интервью различным государственным телеканалам. Главный консультант - генерал-майор Султан Фарзалиев.

Особое место в книге занимают вопросы внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, становления и развития органов государственной безопасности, обеспечения стабильности и защиты суверенитета страны. Автор также обращается к важнейшим событиям новейшей истории Азербайджана, в том числе 44-дневной Отечественной войне и армяно-азербайджанским отношениям.

В ходе презентации было отмечено, что значение книги выходит за рамки собрания ранее опубликованных публицистических материалов. Она отражает многолетний профессиональный опыт человека, посвятившего значительную часть жизни службе государству, и представляет собой попытку систематизировать свидетельства, оценки и размышления о важных этапах развития страны.

Выступавшие подчеркнули особую роль ветеранов органов безопасности в сохранении исторической памяти и передаче накопленного опыта следующим поколениям. В современных условиях, когда информационная среда становится одним из важных пространств противостояния различным угрозам, профессиональный анализ событий, достоверность информации и умение противодействовать её искажению приобретают особую значимость.

Отдельно была отмечена роль Службы государственной безопасности в подготовке издания. Подчёркивалось, что служба в органах безопасности основывается не только на профессионализме, но и на таких принципах, как преданность государству, ответственность и взаимное доверие. Несмотря на завершение служебной карьеры, Азер Гараев продолжает общественную деятельность, выступая в СМИ с аналитическими статьями, интервью и комментариями.

По мнению участников встречи, материалы книги могут представлять интерес не только для широкой читательской аудитории, но и для специалистов, изучающих вопросы государственной безопасности. В частности, было высказано мнение о возможности использования издания в качестве дополнительного учебного материала в Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности.

Выступавшие также обратили внимание на то, что понятие государственной безопасности не ограничивается исключительно деятельностью специальных служб. Оно охватывает политическую, экономическую, гуманитарную и информационную сферы, а потому требует комплексного подхода, своевременного анализа рисков и принятия превентивных мер.

В этом контексте особую актуальность приобретает воспитание молодёжи на основе национально-духовных ценностей, формирование уважения к принципам государственности и ответственного отношения к национальным интересам. Передача исторических свидетельств и профессионального опыта ветеранов новым поколениям была названа одной из важных общественных задач.

Было подчёркнуто, что публикация подобных материалов в книжном формате позволяет сохранить профессиональные наблюдения и оценки для будущих поколений, а также способствует более глубокому осмыслению исторических процессов. Отдельно была дана высокая оценка многолетней публицистической деятельности Азера Гараева, его вкладу в информирование общественности.

Благодарность была выражена начальнику Службы государственной безопасности Али Нагиеву за поддержку продолжения общественной и просветительской деятельности автора, а также информационному агентству Trend, благодаря которому аналитические материалы Азера Гараева на протяжении многих лет становились достоянием широкой аудитории.

В свою очередь, автор книги поблагодарил АМИ Trend за значительный вклад в подготовку издания. Он отметил, что в сборник вошли написанные им в разные годы статьи, интервью телевидению и публикации в газете «Республика».

По словам Азера Гараева, главная идея книги заключается в том, чтобы представить общественно-политические события и происходящие процессы именно сквозь призму безопасности, показать её значение как одного из фундаментальных условий устойчивости и развития государства.

Автор также затронул современную ситуацию в сфере безопасности Азербайджана, подчеркнув важность сохранения стабильности в стране на фоне продолжающихся вооружённых конфликтов в регионе. Также особое внимание он уделил роли общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении и развитии органов безопасности, значению подготовки профессиональных кадров в Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности.

В ходе встречи был также представлен многолетний служебный и профессиональный путь Азера Гараева, его приверженность принципам государственности и стремление продолжать просветительскую деятельность после выхода в отставку.

Отметим, что «Взгляд сквозь призму безопасности» – не первая книга Азера Гараева. Ранее читателям была представлена его книга «Тегеран-43».

Новая работа автора объединяет профессиональный опыт, публицистический анализ и свидетельства о важных событиях в жизни страны. Её основная ценность заключается в стремлении сохранить накопленные знания, способствовать объективному осмыслению исторического пути Азербайджана и передать молодому поколению понимание значимости национальных интересов, независимости и государственной безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!