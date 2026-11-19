БАКУ/Trend/ - Армения готовит документы для представления в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО скальных поселений в регионе Западный Зангезур (арм. - Сюник), относящихся к древнему албанскому наследию. Намерение Армении присвоить и включить в список ЮНЕСКО исторические поселения, относящиеся к албанскому наследию в исторических азербайджанских селах Хынзирек и Дыг, актуализирует проблему защиты образцов албанского наследия.

«Мы планируем представить в ЮНЕСКО новые номинационные документы по городу Арташат, скальным поселениям в Сюникской области и крепости Лори. В настоящее время ведется работа по подготовке соответствующих документов», — сказала министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян во время выступления в парламенте.

Хотя она не назвала конкретных наименований скальных поселений, в Западном Зангезуре поселения и пещеры такого типа расположены исключительно в селах Хынзирек и Дыг близ Горуса.

Trend напоминает, что оба села являются древними населенными пунктами Западного Зангезура, где исторически проживали азербайджанцы. В число исторических памятников этих сел входят высеченные в скалах пещеры, крепость, базилика, являющаяся неоспоримым элементом албанской архитектуры, и другие объекты.

Кроме того, в период оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении были выявлены факты ее деятельности, направленной на уничтожение албанского наследия и присвоение относящихся к нему монастырей Гянджасар и Худавенг, а также других памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Напомним, что азербайджанские жители сел Хынзирек и Дыг в 20-х и 50-х годах XX века подверглись этнической чистке и были насильственно депортированы с мест своего проживания.