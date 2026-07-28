В Азербайджане утверждены единые правила учета экипажа и пассажиров судов

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане утверждены единые правила ведения списков членов судового экипажа, пассажиров, а также судовых, радийных и машинных журналов. Новый документ предусматривает ведение документации на морском транспорте по единому стандарту, укрепление безопасности и более эффективную организацию портового контроля.

Это отражено в «Правилах ведения списков членов судового экипажа, списков пассажиров, судовых, радийных и машинных журналов», утвержденных Коллегией Министерства цифрового развития и транспорта.

По правилам, список членов судового экипажа ведется непосредственно капитаном судна. Данный список предназначен для точного учета всех лиц, несущих службу на судне, и должен отражать актуальную информацию по каждому рейсу.

Согласно документу, в списке членов экипажа в первую очередь должны быть указаны сведения о судне. К ним относятся: наименование судна, номер Международной морской организации (IMO), позывной сигнал, номер рейса, наименование порта захода и выхода либо базы морских операций, дата прибытия в порт и выхода из него, государство флага судна, а также сведения о последнем порте или базе морских операций, которые судно покинуло.

Кроме того, в списке фиксируются отдельные сведения о каждом члене экипажа: фамилия и имя, занимаемая должность на судне, гражданство (или страна постоянного проживания лица без гражданства), место и дата рождения, пол, вид, серия, номер, выдавшее государство и срок действия удостоверения личности моряка или иного документа, удостоверяющего личность. Цель состоит в точной идентификации личности и правового статуса каждого находящегося на судне человека.

Новые правила также подробно регулируют учет пассажиров. Список пассажиров должен вестись по установленной форме и включать необходимую информацию о каждом пассажире. В списке, наряду с названием и национальной принадлежностью судна, указываются данные удостоверения личности или документа для пересечения границы пассажира: вид, серия, номер документа, выдавшее государство и срок его действия. При необходимости также вносятся сведения о серии и номере визы, разрешении на временное или постоянное проживание. Кроме того, отдельно отмечается, в каком порту пассажир совершил посадку, где сошел и является ли он транзитным пассажиром.

Правила показывают, что ведение учета на судне носит не формальный характер. Эти данные имеют важное значение с точки зрения обеспечения безопасности на море, осуществления пограничного и таможенного контроля, оперативного установления находящихся на судне лиц в чрезвычайных ситуациях, а также правильной организации обмена информацией при международных морских перевозках.

В документе также определены требования к ведению судовых, радийных и машинных журналов. В этих журналах должны последовательно фиксироваться эксплуатация судна, его техническое состояние, операции радиосвязи и события, происходящие в машинном отделении. Таким образом обеспечивается официальный учет всех основных операций, связанных с деятельностью судна.

С применением новых правил планируется ведение документации на судах, плавающих под флагом Азербайджана, по единому стандарту, более системная регистрация данных об экипаже и пассажирах, а также укрепление соответствия международным морским нормам.