В Баку стартовали продажи билетов на юбилейное гала-шоу "Ночь танцующих бриллиантов" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку станет столицей мирового танца. В рамках юбилейного Azerbaijan Dance Festival 30 октября состоится пятое, юбилейное гала-шоу Night of the Dancing Diamonds (Ночь танцующих бриллиантов) - одно из самых ожидаемых культурных событий года, объединяющее танец, музыку, театр, поэзию и кинематограф в едином сценическом действии. Организаторы объявили о старте продаж билетов на грандиозный вечер, который обещает стать настоящим праздником искусства и международного культурного диалога.

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля: https://azdf.world

Количество билетов ограничено. Организаторы рекомендуют приобрести их заранее, чтобы стать частью уникального события, которое обещает стать одним из самых ярких культурных вечеров 2026 года.

Night of the Dancing Diamonds - это не просто танцевальный концерт. Это масштабный театрализованный спектакль, где на одной сцене встретятся мировые звезды танца, чемпионы мира, молодые таланты, артисты и музыканты. Зрителей ждет уникальное шоу, объединяющее разные жанры искусства: живую музыку, хореографию, театральные постановки, поэтическое слово и кинематографические визуальные решения, говорится в сообщении организаторов.

Зрителей ждет масштабная театрализованная постановка с участием мировых звезд танца, чемпионов и молодых талантов в сопровождении живого оркестра Бориса Мягкова. Вечер станет настоящим праздником международного единства, культурного диалога и высокого искусства. После официальной программы гостей фестиваля ожидает яркая Salsa Party, которая объединит участников и зрителей в атмосфере танца и дружеского общения.

Юбилейный выпуск Night of the Dancing Diamonds станет центральным событием Azerbaijan Dance Festival 2026, который пройдет с 29 октября по 1 ноября и соберет более тысячи участников из более чем двадцати стран мира. Фестиваль объединит международные чемпионаты, образовательные программы, мастер-классы и встречи с ведущими представителями мировой танцевальной индустрии.

В этом году организаторы обещают совершенно новый формат юбилейного шоу, где современные сценические технологии, авторская режиссура и яркие художественные решения превратят вечер в настоящее путешествие по миру искусства. Музыка, танец, театр, стихи и кино сольются в единое эмоциональное пространство, создавая незабываемое впечатление для каждого зрителя.

Гала-шоу Night of the Dancing Diamonds уже называют одним из самых масштабных танцевальных проектов региона. Его юбилейный выпуск станет символом пяти лет творческого развития, международного сотрудничества и объединения культур через язык танца.

Юбилейное шоу, где встречаются музыка, танец, театр, поэзия и кино. Одна сцена. Один вечер. Тысячи эмоций.

Организаторами фестиваля выступают Smooth & Rhythm Dance Style (SRDS) под руководством основателя и президента Ольги Краснянской, Azerbaijan Dance Council (AZDC) во главе с президентом, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой, а также соучредители фестиваля - шестикратные чемпионы мира по спортивным танцам Эльдар Джафаров и Анна Сажина.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!