Диверсификация финсистемы Азербайджана: как исламский банкинг открывает доступ к новым рынкам капитала

БАКУ /Trend/ - Мировая финансовая система переживает период глубокой трансформации. Усиление геополитической неопределенности, изменение структуры международных инвестиционных потоков и стремление стран снизить зависимость от традиционных источников капитала делают диверсификацию финансовых систем одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития.

На этом фоне исламское финансирование постепенно выходит за рамки нишевого сегмента и превращается в один из наиболее быстрорастущих рынков мировой финансовой индустрии. По оценкам международных институтов, объем глобальных активов исламских финансов уже достиг нескольких триллионов долларов, а ежегодные темпы роста отрасли сохраняются на уровне около 10 процентов.

В этих условиях Азербайджан последовательно формирует нормативную и институциональную основу для развития исламского финансирования, рассматривая его не как альтернативу существующей банковской системе, а как дополнительный механизм привлечения инвестиций, расширения финансового рынка и углубления экономической интеграции со странами исламского мира.

Новый этап диверсификации финансовой системы

Проведение в Баку Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB) стало важным этапом в продвижении этой стратегии.

Форум объединил представителей правительств, международных финансовых институтов и частного сектора, став площадкой для обсуждения вопросов устойчивого развития, инфраструктуры, цифровой экономики, продовольственной и энергетической безопасности, а также расширения экономического сотрудничества между странами-членами.

Как отметил в эксклюзивном интервью Trend помощник заместителя министра финансов ОАЭ по международным финансовым отношениям Али Абдулла Шарафи, Бакинские встречи стали важной платформой для выработки совместных решений.

“Эти встречи вновь стали важной платформой для конструктивного диалога между странами-членами, позволяя определять приоритеты развития, обмениваться знаниями и передовым опытом, а также укреплять экономическое сотрудничество. На фоне стремительно меняющейся геополитической и экономической ситуации обсуждения в этом году приобрели особое значение. Они позволили обсудить возникающие вызовы, повысить устойчивость экономик и определить новые направления для устойчивого и инклюзивного роста”, - сказал он.

По его словам, особое значение имеет не только развитие торговли между странами, но и формирование новых механизмов экономического взаимодействия.

“Региональная интеграция - это не только укрепление экономических и торговых связей, но и обмен знаниями, развитие потенциала и совместное решение общих вызовов, что в конечном итоге способствует более инклюзивному и устойчивому развитию стран-членов”, - подчеркнул Шарафи.

Для Азербайджана подобный подход особенно актуален. За последние годы страна активно диверсифицирует экономику, развивая транспортную инфраструктуру, цифровые технологии, возобновляемую энергетику и ненефтяной сектор. Теперь аналогичная диверсификация постепенно распространяется и на финансовую систему.

Исламские финансы как новый источник капитала

Одним из ключевых направлений становится создание полноценной экосистемы исламского финансирования, которая позволит Азербайджану привлечь дополнительные источники капитала и расширить присутствие на мировом финансовом рынке.

Как отметил в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, исламские финансовые инструменты рассматриваются не как альтернатива традиционному финансированию, а как механизм расширения инвестиционных возможностей страны.

“Мы стремимся диверсифицировать источники финансирования, чтобы и инвесторы, и правительство имели более широкий выбор инструментов. Сукук и другие инструменты исламского финансирования теперь станут доступными, что позволит Азербайджану получить доступ к более глубокому рынку”, - сказал он.

По его словам, мировой рынок исламских финансов уже достиг значительных масштабов.

“Сегодня объем рынка исламских финансов составляет около 3,5 триллиона долларов. Это открывает доступ к значительно более широким финансовым возможностям при сохранении присутствия на традиционных рынках. Фактически это расширяет базу и увеличивает доступность финансирования для проектов, необходимых на данном этапе развития”, - отметил Аль-Джассер.

Он подчеркнул, что исламские финансы способны поддержать реализацию проектов в различных секторах экономики.

“Речь идет о диверсификации источников финансирования, что, в свою очередь, поддерживает более широкую диверсификацию экономики - будь то сельское хозяйство, промышленность, цифровое развитие или возобновляемая энергетика. Мы считаем, что исламские финансы могут оказать дополнительную поддержку этому процессу”, - добавил председатель IsDB.

Особое место в этой системе занимают сукук , которые являются исламскими ценными бумагами, основанными на реальных активах.

Согласно совместному исследованию Института Исламского банка развития и Международной исламской корпорации по финансированию торговли, Азербайджан способен осуществить первую эмиссию сукук объемом до 500 миллионов долларов уже к 2030 году.

Реализация такого сценария потребует формирования соответствующей законодательной базы, совершенствования регулирования и наличия устойчивого рыночного спроса.

В настоящее время ведется изучение лучших международных практик формирования рынка сукук с целью их адаптации к особенностям азербайджанского финансового рынка.

Формирование новой финансовой экосистемы

Работа не ограничивается только рынком капитала.

В Азербайджане уже подготовлены законодательные изменения, необходимые для внедрения исламского банкинга.

На первом этапе планируется использовать модель "исламских окон", позволяющую традиционным банкам предоставлять исламские финансовые продукты без создания отдельных исламских банков.

Пилотное тестирование уже проводится Международным банком Азербайджана и Rabitabank.

В перспективе клиентам будут доступны такие инструменты, как мурабаха, иджара, истисна, мудараба и вадиа.

Как отметил в интервью Trend генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде, ежегодные заседания IsDB придали дополнительный импульс развитию исламского финансирования в стране.

“Мы считаем, что это мероприятие внесло важный вклад в укрепление сотрудничества с международными финансовыми институтами, налаживание новых партнерских отношений и признание Азербайджана в качестве регионального финансового центра. Данное заседание дало значительный импульс, особенно с точки зрения интенсификации институционального сотрудничества в сфере исламских финансов и построения экосистемы исламского финансирования”, - сказал он.

По его словам, после вступления в силу законодательных изменений ожидается расширение рынка исламского банкинга.

“На следующем этапе, со вступлением в силу законодательных изменений, ожидается увеличение как числа банков, предлагающих продукты исламского банкинга, так и ассортимента предоставляемых продуктов”, - отметил Ш. Махмудзаде.

Согласно прогнозу, к 2035 году объем активов исламского банкинга в Азербайджане может достичь 2,7 миллиарда долларов по базовому сценарию и 3,6 миллиарда долларов - при более благоприятном развитии рынка.

Почему исламские финансы важны для Азербайджана

Развитие исламского финансирования имеет для Азербайджана сразу несколько стратегических преимуществ.

Во-первых, расширяется круг потенциальных инвесторов за счет государств Персидского залива и других стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Во-вторых, появляются новые источники долгосрочного финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов.

В-третьих, повышается финансовая инклюзивность благодаря появлению продуктов, ориентированных на клиентов, которые ранее не использовали традиционные банковские услуги по религиозным причинам.

Кроме того, исламская финансовая модель основана на реальных активах и предполагает более тесную связь финансового и производственного секторов экономики, что способствует развитию реальных инвестиций.

Как отметил Шахин Махмудзаде, развитие исламских финансов также позволит расширить круг участников финансового рынка.

“Развитие исламских финансов и появление новых исламских финансовых продуктов в Азербайджане может внести вклад в диверсификацию финансового сектора. Это создает новые возможности главным образом с точки зрения привлечения финансовых средств из стран Персидского залива, интеграции в финансовый сектор населения и субъектов бизнеса, которые не пользуются традиционными продуктами финансирования из-за религиозных убеждений”, - сказал он.

По его словам, развитие исламского финансирования также будет способствовать усилению финансирования реального сектора экономики.

“Поскольку исламские финансовые продукты основаны на активах, эта модель позволяет еще больше укрепить связь между реальным и финансовым секторами. С этой точки зрения развитие исламских финансов может также усилить перспективы превращения Азербайджана в региональный центр исламского финансирования”, - подчеркнул Ш. Махмудзаде.

Азербайджан усиливает роль регионального финансового центра

Развитие исламского финансирования становится частью более широкой стратегии позиционирования Азербайджана как регионального финансового центра.

Проведение ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку подтвердило растущий интерес международных финансовых институтов к Азербайджану и его экономическим перспективам.

В рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму около 6 миллиардов долларов, а также заключено соглашение о финансировании реконструкции Карабахского оросительного канала стоимостью около 436,7 миллиона долларов.

Кроме того, вступившее в силу в апреле 2026 года Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Азербайджаном и ОАЭ создает дополнительные возможности для развития торговли услугами, привлечения инвестиций и расширения финансового сотрудничества.

Все эти процессы взаимосвязаны: развитие исламского банкинга повышает инвестиционную привлекательность страны, а расширение международных экономических связей стимулирует спрос на новые финансовые инструменты.

Финансовая диверсификация как новая точка роста

Сегодня Азербайджан постепенно формирует новую модель развития финансовой системы, основанную на сочетании традиционных банковских механизмов с инструментами исламского финансирования.

Создание рынка сукук, внедрение исламского банкинга, совершенствование законодательства и активное сотрудничество с Исламским банком развития позволяют стране расширять доступ к международным источникам капитала и одновременно повышать устойчивость финансовой системы.

На фоне стремительного роста мирового рынка исламских финансов Азербайджан получает возможность не только привлечь новые инвестиции, но и укрепить свои позиции в качестве регионального финансового центра, соединяющего рынки Европы, Кавказа, Центральной Азии и стран Персидского залива.

Именно поэтому развитие исламского финансирования сегодня становится не отдельной банковской реформой, а частью более широкой стратегии диверсификации экономики и повышения роли Азербайджана в международной финансовой архитектуре.