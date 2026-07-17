БАКУ /Trend/ - Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-июне.
По подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, топ-3 импортера азербайджанской нефти в январе-июне этого года возглавляет Италия (5,915 миллиона тонн на сумму 3,495 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (705,8 тысячи тонн на сумму 497,4 миллиона долларов) и Болгария (358,8 тысячи тонн на сумму свыше 253,1 миллиона долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-июне 2026 года:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
5 915 025.73
|
3 495 238 670
|
Чехия
|
705 791.25
|
497 377 570
|
Болгария
|
358 842.99
|
253 113 500
|
Румыния
|
461 317.25
|
247 844 980
|
Индия
|
320 497.27
|
247 366 970
|
Португалия
|
395 031.62
|
221 958 010
|
Германия
|
360 299.00
|
210 855 820
|
Тунис
|
307 167.03
|
187 605 080
|
Греция
|
284 374.74
|
182 764 510
|
Хорватия
|
276 342.95
|
162 720 430
|
Другие
|
740 777.35
|
524 576 700
По данным таможенного комитета в январе-июне из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США.
Согласно информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 178 миллионов долларов США или на 2,8% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,921 миллиона тонн или на 15,9%.
Отметим, что Италия остается для Азербайджана ключевым энергетическим партнером не только в нефтяной, но и в газовой сфере. Страна также занимает первое место среди импортеров азербайджанского природного газа, что отражает широкий характер двустороннего энергетического сотрудничества.
В эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли заявил, что на фоне углубления двустороннего сотрудничества в рамках продуктивного политического диалога на высоком уровне существуют благоприятные условия для дальнейшего расширения партнерства между Италией и Азербайджаном, а также для диверсификации экономического взаимодействия за пределами стратегического нефтегазового сектора.
По его словам, Италия приветствует интерес Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей на местном рынке.
"Южный газовый коридор является стратегически важной инфраструктурой как для Италии, так и для Европейского союза. После российской агрессии против Украины поставки азербайджанского газа приобрели критически важное значение для энергетической безопасности Европы. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод (TAP) уже транспортировал в Италию более 40 миллиарда кубометров азербайджанского газа", - заявил Чириелли.