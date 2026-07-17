БАКУ /Trend/ - Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-июне.

По подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, топ-3 импортера азербайджанской нефти в январе-июне этого года возглавляет Италия (5,915 миллиона тонн на сумму 3,495 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (705,8 тысячи тонн на сумму 497,4 миллиона долларов) и Болгария (358,8 тысячи тонн на сумму свыше 253,1 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-июне 2026 года:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 5 915 025.73 3 495 238 670 Чехия 705 791.25 497 377 570 Болгария 358 842.99 253 113 500 Румыния 461 317.25 247 844 980 Индия 320 497.27 247 366 970 Португалия 395 031.62 221 958 010 Германия 360 299.00 210 855 820 Тунис 307 167.03 187 605 080 Греция 284 374.74 182 764 510 Хорватия 276 342.95 162 720 430 Другие 740 777.35 524 576 700

По данным таможенного комитета в январе-июне из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США.

Согласно информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 178 миллионов долларов США или на 2,8% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,921 миллиона тонн или на 15,9%.

Отметим, что Италия остается для Азербайджана ключевым энергетическим партнером не только в нефтяной, но и в газовой сфере. Страна также занимает первое место среди импортеров азербайджанского природного газа, что отражает широкий характер двустороннего энергетического сотрудничества.

В эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли заявил, что на фоне углубления двустороннего сотрудничества в рамках продуктивного политического диалога на высоком уровне существуют благоприятные условия для дальнейшего расширения партнерства между Италией и Азербайджаном, а также для диверсификации экономического взаимодействия за пределами стратегического нефтегазового сектора.

По его словам, Италия приветствует интерес Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей на местном рынке.

"Южный газовый коридор является стратегически важной инфраструктурой как для Италии, так и для Европейского союза. После российской агрессии против Украины поставки азербайджанского газа приобрели критически важное значение для энергетической безопасности Европы. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод (TAP) уже транспортировал в Италию более 40 миллиарда кубометров азербайджанского газа", - заявил Чириелли.