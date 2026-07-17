США завершили очередную серию ударов по Ирану - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы США завершили очередной этап ударов по территории Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Согласно заявлению командования, американские истребители, беспилотники и военные корабли нанесли высокоточные удары по десяткам иранских военных объектов, включая позиции береговой разведки, системы противовоздушной обороны, объекты военной логистики и морской инфраструктуры. Отмечается, что это уже шестая ночь подряд, в течение которой США проводят военную операцию против Ирана.

В CENTCOM подчеркнули, что по распоряжению верховного главнокомандующего американские силы продолжают снижать военный потенциал Ирана и считают эти действия ответом на недавние атаки против коммерческого судоходства.