Кувейт сообщил о перехвате 32 иранских беспилотников

БАКУ /Trend/ - Системы противовоздушной обороны Кувейта перехватили и уничтожили 32 беспилотника, запущенных с территории Ирана.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны страны полковник Сауд аль-Атван.

По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов в нескольких жилых районах был причинен материальный ущерб.

Как отмечается в заявлении Минобороны Кувейта, опубликованном в соцсети X, предполагается, что целью иранской атаки были несколько важных объектов на территории страны. После перехвата воздушных целей их обломки упали в жилых кварталах, повредив имущество, однако обошлось без погибших и пострадавших.