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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 июля

Экономика Новость 17 июля 2026 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 июля
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9442 маната, 1 турецкая лира - 0,0360 маната, 100 российских рублей - 2,1767 маната.

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