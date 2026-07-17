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«Карабах» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Общество Новость 17 июля 2026 02:39 (UTC +04:00)
«Карабах» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Агдамский клуб в гостях встретился с исландским «Вестри». После победы со счетом 3:0 в первом матче в Баку азербайджанская команда добилась такого же результата и на выезде — 3:0.

Голами в игре, состоявшаейся на стадионе «Трёттарвётлюр» в Рейкьявике, отметились Джали Муаддиб на 5-й минуте, Педро Бикальо на 29-й и Закария Саво на 56-й минуте.

Отметим, что во втором квалификационном раунде «Карабах» встретится с болгарским ЦСКА (София).

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