«Карабах» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Агдамский клуб в гостях встретился с исландским «Вестри». После победы со счетом 3:0 в первом матче в Баку азербайджанская команда добилась такого же результата и на выезде — 3:0.

Голами в игре, состоявшаейся на стадионе «Трёттарвётлюр» в Рейкьявике, отметились Джали Муаддиб на 5-й минуте, Педро Бикальо на 29-й и Закария Саво на 56-й минуте.

Отметим, что во втором квалификационном раунде «Карабах» встретится с болгарским ЦСКА (София).