Назван объем денежных переводов в банки Азербайджана в мае

БАКУ /Trend/ - Стал известен объем средств, поступивших в банки Азербайджана через системы быстрых денежных переводов в мае.

Согласно данным в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана, в мае этого года через системы быстрых денежных переводов в банки поступило 189,7 миллиона манатов (246,6 тысячи операций).

По сравнению с маем прошлого года число операций уменьшилось на 53,9 тысячи или 17,9%, а объем поступивших средств увеличился на 32,6 миллиона манатов или 20,7%.

В отчетный период средняя сумма одного перевода составила 769,2 маната, что на 246,5 маната или 47,2% больше показателя за май 2025 года.

Отметим, что согласно данным банка, по состоянию на конец мая, количество платежных карт, находящихся в обращении через банковскую систему и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 309 тысяч и достигло 22 миллионов 827 тысяч карт.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12%. При этом количество дебетовых карт увеличилось на 13%, тогда как число кредитных карт сократилось на 3%. Рост количества платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных расчетов. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в информации ЦБА.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили в эксклюзивном интервью Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

"Следующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений. Приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы", - отмечает банк.