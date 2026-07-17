Узбекистан и Пакистан обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев встретился со специальным помощником премьер-министра Пакистана, федеральным министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом. В ходе переговоров обсуждались перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами.

Особое внимание стороны уделили подготовке визита делегации узбекских предпринимателей в Пакистан и организации в его рамках бизнес-форума «Узбекистан–Пакистан». По мнению участников встречи, форум станет площадкой для установления прямых контактов между представителями деловых кругов, укрепления торговых связей и запуска новых совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, собеседники рассмотрели вопросы подготовки двусторонних документов, реализации перспективных инициатив и устранения существующих барьеров, препятствующих развитию экономического взаимодействия.

Харун Ахтар Хан положительно оценил инициативы узбекской стороны и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в организации предстоящего визита делегации.

Стороны также обсудили завершающий этап подготовки плана действий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном на 2026–2030 годы. Ожидается, что документ определит ключевые направления партнерства и будет способствовать росту взаимной торговли.

По итогам встречи достигнута договоренность активизировать экономическую дипломатию, расширить обмен бизнес-миссиями и продолжить укрепление стратегического партнерства между Узбекистаном и Пакистаном.