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"Зиря" вышла во второй квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА

Общество Новость 16 июля 2026 22:18 (UTC +04:00)
"Зиря" вышла во второй квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА
Фото: ФК "Зиря" / Facebook
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - В Кутаиси завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между грузинским «Торпедо» и азербайджанским клубом «Зиря».

Азербайджанская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Счет на 25-й минуте открыл Эрен Айдын. На 39-й минуте защитник Амин Сейдиев удвоил преимущество команды. Окончательный результат на 70-й минуте установил Эрен Айдын, оформив дубль.

По сумме двух матчей «Зиря» обыграла соперника с общим счетом 6:0.

Во втором квалификационном раунде команда Рашада Садыгова встретится с победителем пары «Хегельманн» (Литва) — «Пайде» (Эстония).

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