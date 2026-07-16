"Зиря" вышла во второй квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - В Кутаиси завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между грузинским «Торпедо» и азербайджанским клубом «Зиря».

Азербайджанская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Счет на 25-й минуте открыл Эрен Айдын. На 39-й минуте защитник Амин Сейдиев удвоил преимущество команды. Окончательный результат на 70-й минуте установил Эрен Айдын, оформив дубль.

По сумме двух матчей «Зиря» обыграла соперника с общим счетом 6:0.

Во втором квалификационном раунде команда Рашада Садыгова встретится с победителем пары «Хегельманн» (Литва) — «Пайде» (Эстония).