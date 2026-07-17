Газовая компания «Южный Парс» сократила объем сжигаемого факельного газа

БАКУ/ Trend/ - На 9-м перерабатывающем заводе газовой компании "Южный Парс" в Иране объем сжигаемого попутного газа (flare gas) был сокращен на 1,4 миллиона кубометров в сутки

Об этом сообщил директор 9-го завода компании Мохаммад Сейфи.

"В соответствии с планом по направлению попутного газа в производство, помимо сокращения объемов его сжигания на факелах, предотвращения бесполезного сжигания углеводородных ресурсов и уменьшения загрязнения окружающей среды, на первом этапе созданы условия для переработки 1,4 миллиона кубометров попутного газа", — заявил М. Сейфи.

По его словам, этот стратегический план реализуется с целью переработки попутного газа, сохранения национальных ресурсов, сокращения загрязняющих веществ в окружающей среде и оптимизации энергопотребления.

Касаясь технических деталей проекта, представитель компании отметил, что в рамках плана был проложен 12-дюймовый трубопровод протяженностью 2,8 тысячи метров, установлены регулирующие клапаны и дополнительное оборудование. В результате попутный газ теперь направляется в Канганскую газоперерабатывающую компанию в качестве сырья. В дальнейшем этот объем будет поэтапно увеличиваться.

М. Сейфи добавил, что завершение работ в рамках данного плана сыграет важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, улучшении качества воздуха в операционной зоне, повышении энергоэффективности, реализации целей устойчивого развития и выполнении экологических обязательств в нефтегазовом секторе.

Отметим, что газовая компания "Южный Парс" перерабатывает богатый газ, добываемый на одноименном месторождении. Данная компания обеспечивает более 75% потребляемого в стране газа.

Газовое месторождение "Южный Парс" (в Катаре — "Северный купол") является совместным месторождением Ирана и Катара. Общие запасы месторождения оцениваются в 51 триллион кубометров газа, из которых 36 триллионов кубометров пригодны для извлечения. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Согласно анализу Trend, сокращение ежесуточного сжигания попутного газа на факелах 9-го завода компании "Южный Парс" на 1,4 миллиона кубометров является важным шагом на пути к повышению эффективности процессов переработки. Направление ранее терявшегося газа на повторную переработку позволяет не только получать дополнительное сырье, но и минимизировать вредные выбросы. План по поэтапному увеличению этих объемов указывает на то, что в Иране продолжается систематическая работа по улучшению экологических и энергетических показателей на газоперерабатывающих комплексах.

Стоит отметить, что эти экологические и технологические инициативы реализуются на фоне масштабных восстановительных работ в газовом секторе страны. Как сообщил в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи, авиаудар по газоперерабатывающим заводам, нанесенный 18 марта 2026 года в период военных действий, стал крайне тяжелым событием для отрасли, повлекшим за собой сокращение объемов добычи газа в стране.

По словам С. Тавакколи, в настоящее время ведутся активные работы по устранению последствий разрушений на пострадавших предприятиях. Повреждения на некоторых из четырех заводов газовой компании "Южный Парс", подвергшихся ударам, оказались особенно серьезными, однако процесс их восстановления уже запущен. Наряду с оценкой причиненного ущерба продолжаются технические работы, а также планируется проведение капитального ремонта данных предприятий с привлечением необходимого оборудования отечественного производства.