Азербайджанская команда по пляжному футболу одержала победу над Словакией

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела второй матч отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL), который проходит в грузинском Батуми.

В матче группы B Лиги B азербайджанская команда встретилась со сборной Словакии.

Встреча, состоявшаяся на пляжной арене Батуми, завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 4:2. Голы в составе нашей команды забили Эльчин Гасымов, Камран Гурбатов, Рамиль Алиев и Орхан Мамедов.

Отметим, что в первом матче группового этапа сборная Азербайджана разгромила команду Англии со счетом 8:3. Следующую встречу азербайджанская команда проведет 17 июля против сборной Латвии.