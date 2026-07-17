Какие проекты определяют новый этап сотрудничества Кыргызстана и Китая

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Эрлист Акунбеков и председатель Китайского агентства международного развития и сотрудничества (CIDCA) Чэнь Сяодун обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов стран.

Переговоры стали очередным подтверждением того, что взаимодействие Бишкека и Пекина выходит за рамки отдельных инфраструктурных инициатив и постепенно охватывает широкий круг направлений - от транспорта и промышленности до сельского хозяйства, энергетики и логистики.

По данным кыргызской стороны, товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года достиг 27 млрд долларов. Одновременно продолжается реализация проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, открыт новый пункт пропуска «Бедель», ведется строительство автомобильной дороги Бедель — Барскоон, а также реализуются 11 крупных совместных проектов в сельском хозяйстве, здравоохранении, транспортной и таможенной инфраструктуре, сфере экологии и технического оснащения.

Такое расширение повестки свидетельствует о том, что сотрудничество приобретает комплексный характер. Если еще несколько лет назад основное внимание уделялось развитию торговли и приграничной инфраструктуры, то теперь взаимодействие все чаще затрагивает производственную кооперацию, инвестиции и создание новых экспортных возможностей.

Наиболее значимым проектом остается железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В 2026 году строительство уже перешло в активную фазу. Основные международные и инвестиционные соглашения подписаны, определен генеральный подрядчик, обеспечено финансирование, ведется строительство тоннелей, мостов и других объектов инфраструктуры. Параллельно Кыргызстан и Китай продолжают координацию реализации проекта, а Узбекистан подтвердил, что строительные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Для Бишкека значение железной дороги выходит далеко за рамки появления новой транспортной линии. Маршрут общей протяженностью около 480 километров, из которых более 304 километров проходят по территории Кыргызстана, должен существенно изменить транзитную роль страны. Новый коридор способен соединить китайскую транспортную систему с Центральной Азией и далее с маршрутами в направлении Каспийского региона, Турции и Европы через Средний (Транскаспийский) международный транспортный маршрут.

Одновременно обсуждаются меры по повышению эффективности будущего маршрута. В частности, Китай и Узбекистан рассматривают возможность присвоения приграничной железнодорожной станции Кашгар статуса экспортной станции, что может упростить обработку грузов и ускорить таможенные процедуры. Кроме того, стороны договорились создать механизм регулярного мониторинга строительства и сохранять координацию по логистическим инициативам.

Развитие транспортной инфраструктуры сопровождается расширением делового сотрудничества. В мае 2026 года в Урумчи прошел инвестиционный форум «Синьцзян (Китай) — Кыргызская Республика», в рамках которого обсуждались новые инвестиционные проекты, промышленная кооперация, развитие логистической инфраструктуры и увеличение взаимной торговли. Тогда же состоялось третье заседание Делового совета «Кыргызстан — Синьцзян», а также было открыто представительство Торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. По итогам форума компании сторон подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.

Все заметнее становится и промышленное направление взаимодействия. Во время визита кыргызской делегации в Китай обсуждались проекты с крупнейшей нефтегазовой корпорацией Sinopec, включая создание совместных предприятий по добыче и переработке углеводородов, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Параллельно китайские компании CIECC Planning and Design Research, Beijing Huafu Engineering и Shaanxi Construction New Energy рассматривают возможность строительства в Кыргызстане завода по производству минеральных удобрений.

Еще одним примером становится энергетическая и логистическая инфраструктура. В Ошской области реализуется совместный кыргызско-китайский проект стоимостью 430 млн долларов, предусматривающий развитие экспорта угля с месторождения «Текелик» через пункт пропуска «Иркештам». В селе Нура планируется строительство логистического комплекса с двумя углеобогатительными фабриками и ленточной конвейерной системой, а проектная мощность транспортировки должна достичь 10 млн тонн угля в год.

Таким образом, сотрудничество постепенно охватывает взаимосвязанные направления. Развитие транспортных коридоров сопровождается модернизацией пограничной инфраструктуры, расширением производственных проектов, ростом инвестиционной активности и формированием новых логистических маршрутов. Такой подход потенциально позволяет создавать более устойчивые производственные и торговые цепочки, в которых инфраструктура становится основой для дальнейшего промышленного и экспортного развития.

Дополнительное значение имеет и подготовка к очередному заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где стороны намерены детально рассмотреть текущие проекты и подготовить документы к предстоящему саммиту глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. Это может определить дальнейшие направления двустороннего взаимодействия на ближайшие годы.

Дальнейшее развитие событий может пойти по нескольким сценариям. При сохранении нынешних темпов реализации инфраструктурных проектов Кыргызстан и Китай могут расширить сотрудничество за счет новых инвестиций в транспорт, промышленность, энергетику и сельское хозяйство, а также увеличить объемы взаимной торговли и транзитных перевозок. Возможно и углубление промышленной кооперации через создание совместных производств и развитие логистических центров, связанных с железной дорогой Китай—Кыргызстан—Узбекистан.

Другой возможный сценарий предполагает, что основной акцент останется на завершении уже начатых проектов, тогда как запуск новых инициатив будет зависеть от эффективности действующих механизмов финансирования, темпов строительства инфраструктуры, готовности сопутствующей логистической сети и общей динамики региональной торговли. Не исключено также, что дальнейшая интеграция транспортных маршрутов Центральной Азии будет сопровождаться появлением дополнительных совместных проектов в сферах приграничной инфраструктуры, цифровизации таможенных процедур и развития мультимодальных перевозок.