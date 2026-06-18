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Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)

Общество Материалы 18 июня 2026 10:59 (UTC +04:00)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Фото: Yelo Bank


При поддержке Yelo Bank прошел очередной выпускной день программы «Violette Mentorship», направленной на развитие и расширение карьерных возможностей молодых девушек. Организованное банком мероприятие запомнилось интересными дискуссиями и амбициозными целями, став ярким событием, подчеркивающим доступ молодых девушек в возрасте от 15 до 25 лет к ресурсам для развития.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Правления Yelo Bank Гюнай Джалилова подчеркнула важность повышения роли женщин на руководящих должностях. Она отметила, что в некоторых сферах, особенно в финансах, баланс женщин-руководителей все еще остается низким, однако эта ситуация из года в год меняется в позитивную сторону. Коснувшись важности менторства для устойчивости этой положительной тенденции, Г. Джалилова обратила внимание на необходимость того, чтобы каждая выпускница в будущем сама стала ментором, формируя тем самым сильную «цепочку поддержки», способствующую развитию женщин.

В рамках панельной дискуссии на тему «От менти к лидеру: женщины, пишущие свою историю» успешные женщины-профессионалы поделились с участницами своим карьерным путем, трудностями, с которыми они столкнулись, и лидерским опытом. Организованная после панели 1-часовая нетворкинг-сессия создала прекрасные условия для более близкого знакомства менторов и менти, а также для активного общения участников проекта. В завершение мероприятия 33 выпускницам, успешно завершившим программу в этом году, были торжественно вручены сертификаты.

Yelo Bank и в будущем продолжит поддерживать подобные социальные проекты, которые превращают потенциал молодых девушек в реальный успех и открывают путь к позитивным изменениям в обществе.

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Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)
Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)

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