Yelo Bank провел выпускной день программы менторства для молодых девушек (ФОТО)



При поддержке Yelo Bank прошел очередной выпускной день программы «Violette Mentorship», направленной на развитие и расширение карьерных возможностей молодых девушек. Организованное банком мероприятие запомнилось интересными дискуссиями и амбициозными целями, став ярким событием, подчеркивающим доступ молодых девушек в возрасте от 15 до 25 лет к ресурсам для развития.



Выступая на мероприятии, заместитель председателя Правления Yelo Bank Гюнай Джалилова подчеркнула важность повышения роли женщин на руководящих должностях. Она отметила, что в некоторых сферах, особенно в финансах, баланс женщин-руководителей все еще остается низким, однако эта ситуация из года в год меняется в позитивную сторону. Коснувшись важности менторства для устойчивости этой положительной тенденции, Г. Джалилова обратила внимание на необходимость того, чтобы каждая выпускница в будущем сама стала ментором, формируя тем самым сильную «цепочку поддержки», способствующую развитию женщин.



В рамках панельной дискуссии на тему «От менти к лидеру: женщины, пишущие свою историю» успешные женщины-профессионалы поделились с участницами своим карьерным путем, трудностями, с которыми они столкнулись, и лидерским опытом. Организованная после панели 1-часовая нетворкинг-сессия создала прекрасные условия для более близкого знакомства менторов и менти, а также для активного общения участников проекта. В завершение мероприятия 33 выпускницам, успешно завершившим программу в этом году, были торжественно вручены сертификаты.



Yelo Bank и в будущем продолжит поддерживать подобные социальные проекты, которые превращают потенциал молодых девушек в реальный успех и открывают путь к позитивным изменениям в обществе.



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