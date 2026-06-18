Укрепление культуры прав человека зависит от активной гражданской позиции — Сабина Алиева (Интервью)

БАКУ /Trend/ - 18 июня - День прав человека в Азербайджане - является одной из важных составляющих последовательной государственной политики, реализуемой в сфере поощрения, защиты и обеспечения прав и свобод человека в стране. По случаю этой даты, как и каждый год, в текущем году в центре внимания находится работа, проводимая в направлении защиты прав человека, усиления правового просвещения и развития правовой культуры.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в интервью АМИ Trend рассказала о достижениях в сфере обеспечения прав человека в стране, деятельности института омбудсмена, основных тенденциях, наблюдаемых по обращениям граждан, защите цифровых прав, роли медиа и социальных сетей, а также об инициативах, реализуемых в направлении правового просвещения подрастающего поколения.

— В чем заключается основная цель проведения «Месячника прав человека» и на какие изменения в обществе направлена эта инициатива?

— Как известно, поощрение, защита и эффективное обеспечение прав и свобод человека являются одним из основных приоритетных направлений азербайджанского государства. Прочный фундамент системной и последовательной государственной политики в этой сфере был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Так, 18 июня 1998 года великим лидером была утверждена первая в Азербайджане «Государственная программа по защите прав человека», тем самым обеспечение прав человека было определено как одно из ключевых направлений государственной политики.

Эта стратегическая линия, намеченная великим лидером, была успешно реализована и развита Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в соответствии с требованиями современности. Учреждение распоряжением главы государства от 18 июня 2007 года даты 18 июня как Дня прав человека в Азербайджане является наглядным показателем высокого политического и правового значения, придаваемого правам человека, а также преемственности государственной политики в этой области. Именно в преддверии этого знаменательного дня уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана ежегодно объявляет период с 18 мая по 18 июня «Месячником прав человека». Основная цель этой инициативы, ставшей уже традиционной, заключается в повышении эффективности мер, реализуемых в сфере защиты прав и свобод человека, расширении правового просвещения, развитии правового мышления и правовой культуры в обществе, а также в повышении общественной информированности о существующих механизмах в области прав человека.

«Месячник прав человека» также служит усилению общественной поддержки исполнения задач, вытекающих из международных договоров, к которым присоединилась наша страна, Целей устойчивого развития, действующих законодательных актов, государственных программ, стратегий, национальных планов действий, концепций и других стратегических документов. С этой точки зрения Месячник — это не только цикл просветительских мероприятий, но и широкая платформа сотрудничества по тематике прав человека между государственными структурами, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, медиа, научными и образовательными учреждениями, а также другими партнерами.

Одной из важных особенностей данной инициативы является ее превентивный характер. Защита прав человека не должна ограничиваться лишь реагированием на уже произошедшие нарушения. Предотвращение правонарушений, повышение правовых знаний граждан, укрепление взаимного доверия в отношениях между государством и гражданином, более глубокое осознание каждым человеком своих прав и обязанностей являются важными условиями для более эффективного обеспечения прав человека.

Одно из основных изменений в нашем обществе, на которое нацелен Месячник, — это обеспечение перехода от правовых знаний к правовому поведению. Цель состоит не только в том, чтобы люди знали свои права, но и в том, чтобы эти знания реально применялись в повседневной жизни, семье, образовательных и трудовых отношениях, общественном поведении, контактах с государственными органами. Культура прав человека, наряду с требованием соблюдения своих прав, основывается на уважении прав окружающих, соблюдении законов, социальной ответственности, принципах толерантности и справедливости.

В этом смысле «Месячник прав человека» служит еще большему укреплению в обществе таких ценностей, как уважение к человеческому достоинству, равенство, справедливость, ответственность и солидарность. Его главная цель — внести вклад в развитие ответственного, активного и обладающего правовым мышлением общества, члены которого знают свои права и уважают права других.

— Как вы оцениваете наиболее важные достижения в сфере обеспечения прав человека в Азербайджане в современный период?

— Эти достижения прежде всего связаны с последовательным, системным и человекоцентричным характером государственной политики. В Конституции Азербайджанской Республики обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также достойного уровня жизни граждан определено в качестве высшей цели государства. Этот конституционный подход обусловил то, что права человека стали одним из ключевых направлений законодательной политики, государственного управления и стратегии социального развития в нашей стране.

Одним из важных достижений в этой сфере является постоянное совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы по правам человека. Утверждение общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 18 июня 1998 года первой «Государственной программы по защите прав человека» заложило основу системной государственной политики в этой области в нашей стране. Принятые в последующий период национальные планы действий, государственные программы, стратегии, концепции и другие стратегические документы внесли важный вклад в укрепление механизмов защиты прав человека, развитие законодательства в соответствии с международными стандартами и формирование правовой культуры.

Создание и развитие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики также является одним из основных институциональных достижений в этой сфере. Институт омбудсмена превратился в важный правозащитный механизм с точки зрения защиты прав и свобод граждан, рассмотрения их обращений, содействия восстановлению нарушенных прав, правового просвещения, вынесения предложений по совершенствованию законодательства и расширения сотрудничества между государственными структурами и гражданским обществом.

В последние годы судебно-правовые реформы, повышение прозрачности и доступности государственных услуг, укрепление системы социальной защиты, внедрение «ASAN xidmət», DOST и других инновационных моделей управления создали условия для более эффективного обеспечения прав человека в практической плоскости. Эти реформы не только упростили доступ граждан к государственным услугам, но и сыграли важную роль в сокращении бюрократических барьеров, повышении качества социальных услуг и укреплении взаимного доверия в отношениях между государством и гражданином. В то же время защита прав семей шехидов, ветеранов войны, лиц с инвалидностью, детей, женщин, пожилых людей, беженцев, бывших вынужденных переселенцев и других уязвимых групп постоянно находится в центре внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики. После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои родные края, восстановление жилой, социальной и административной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях — это процесс, имеющий особое историческое значение с точки зрения прав человека.

В целом эти достижения можно оценить как более прочное укоренение прав человека не только в нормативно-правовой плоскости, но и в государственном управлении, социальной политике, общественных отношениях и модели обслуживания граждан. Тем самым права человека в Азербайджане непрерывно развиваются как стратегический приоритет государственной политики и обогащаются новым содержанием в соответствии с современными вызовами.

— Какие вопросы чаще всего преобладали в обращениях граждан в институт омбудсмена в последние годы и какие тенденции в обществе они отражают?

— Обращения, поступающие в институт омбудсмена, являются важным источником информации для анализа текущей ситуации в сфере прав человека в обществе, ожиданий граждан и вопросов, требующих решения в отдельных областях. Тот факт, что в 2025 году в адрес омбудсмена поступило более 42 тысяч обращений, тысячи граждан были приняты омбудсменом, Аппаратом и региональными центрами, а также многочисленные звонки, поступившие в Колл-центр «916», свидетельствуют о росте доверия граждан к этому институту и их активности в использовании механизмов защиты прав.

Если обратить внимание на содержание обращений, то в последние годы наибольшую актуальность приобретают вопросы, связанные с социальным обеспечением, трудом, охраной здоровья, жильем, образованием, правами потребителей, исполнением судебных решений, получением информации, правами военнослужащих и участников войны, а также защитой прав детей, женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью. В обращениях по поводу социального обеспечения на первый план в основном выходят такие вопросы, как назначение адресной государственной социальной помощи, привлечение к программе самозанятости, назначение или перерасчет пенсий и социальных пособий.

В сфере трудовых прав в обращениях находят отражение такие вопросы, как несвоевременная выплата заработной платы и окончательного расчета, несоблюдение требований законодательства при расторжении трудового договора. В сфере охраны здоровья — доступность медицинских услуг, организация специализированной медицинской помощи в регионах, ведение соответствующей документации для оценки инвалидности. В обращениях, связанных с правами детей, особое место занимают выплата алиментов, право на общение с ребенком, вопросы опеки и попечительства, случаи насилия в семье и образовательных учреждениях, защита прав на образование, социальное обеспечение и здоровье.

Эти обращения демонстрируют несколько важных тенденций. Во-первых, растет правовая информированность граждан и их активность в обращении к правозащитным механизмам. Во-вторых, еще больше повышаются ожидания, связанные с социальными правами, доступом к качественным услугам и прозрачностью административных процедур. В-третьих, сохраняет свою актуальность потребность в защите прав уязвимых групп населения, равном доступе к социальным услугам и индивидуальном подходе. В-четвертых, граждане ожидают от государственных структур не только восстановления своих нарушенных прав, но и оперативного, обоснованного и ориентированного на человека подхода.

Поступающие обращения рассматриваются омбудсменом в установленном законодательством порядке, перед соответствующими ведомствами поднимаются вопросы, в необходимых случаях даются предложения и рекомендации, во многих случаях удается добиться устранения недостатков и восстановления нарушенных прав. В то же время предоставление гражданам правовых разъяснений по вопросам, не входящим в компетенцию омбудсмена, также помогает им более эффективно защищать свои права.

В целом анализ обращений показывает, что институт омбудсмена играет важную роль в качестве платформы доверия и правового диалога между гражданином и государственными структурами. Эти обращения следует оценивать не только с точки зрения расследования индивидуальных жалоб, но и как важную аналитическую базу для совершенствования законодательства, административной практики и механизмов социального обслуживания.

— Какие вызовы вы видите в сфере защиты персональных данных, кибербезопасности и цифровых прав в условиях стремительного развития цифровизации?

— Цифровизация в современную эпоху создает широкие возможности для реализации прав человека. Электронизация государственных услуг, упрощение доступа к информации, более оперативное реагирование на обращения граждан, внедрение цифровых решений в социальной, образовательной, медицинской и других сферах являются важными направлениями человекоцентричного управления. Однако, наряду с расширением цифровых возможностей, возникают и новые вызовы, связанные с неприкосновенностью частной жизни, защитой персональных данных, информационной безопасностью и защитой прав в цифровой среде.

Одним из основных вызовов в этой сфере является сбор, обработка и защита персональных данных в безопасном и целевом порядке, в соответствии с требованиями законодательства. Личные данные граждан должны обрабатываться только на законных основаниях и в необходимом объеме, необходимо предотвращать случаи несанкционированного распространения, злоупотребления или незаконного оборота этих данных в коммерческих целях. Защита прав человека в цифровой среде прежде всего требует усиления возможностей контроля человека над своими собственными данными. Другим важным вопросом является кибербезопасность. Надежная защита государственных информационных систем, критической информационной инфраструктуры, платформ электронных услуг и цифровых ресурсов, используемых гражданами, имеет особое значение и с точки зрения прав человека. Это связано с тем, что киберугрозы являются не просто проблемой технической безопасности, но и могут повлечь за собой такие последствия, как нарушение конфиденциальности персональных данных, ограничение доступа к социальным услугам, нанесение ущерба финансовым и имущественным интересам и даже снижение доверия людей к государственным услугам.

Еще одним вызовом в сфере цифровых прав является обеспечение цифрового равенства. В современную эпоху возможности получения информации, использования электронных услуг, доступа к онлайн-образованию, здравоохранению и социальным услугам тесно связаны с реализацией прав человека. С этой точки зрения доступность цифровых услуг в регионах, сельской местности, для пожилых людей, лиц с инвалидностью и других уязвимых групп, повышение цифровой грамотности и развитие ориентированных на пользователя сервисов имеют особое значение.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта также порождает новые правовые и этические вопросы. Эти технологии могут повысить эффективность в государственном управлении, здравоохранении, образовании, социальной защите и других сферах. Однако вопросы алгоритмической предвзятости, риска дискриминации, прозрачности, человеческого контроля, объяснимости принимаемых решений и механизмов ответственности должны постоянно находиться в центре внимания. Технологическое развитие должно служить не ограничению прав человека, а их более эффективному обеспечению. По этой причине основной подход к защите цифровых прав должен быть сбалансированным: с одной стороны, необходимо поддерживать инновации и цифровое развитие, с другой стороны — защищать человеческое достоинство, неприкосновенность частной жизни, безопасность данных, свободу выражения мнений и информации, принципы равенства и недопущения дискриминации. Для института омбудсмена эта сфера также является одним из важных направлений современной повестки дня в области прав человека, а поощрение правозащитного подхода в процессах цифровой трансформации имеет особое значение.

— Как вы оцениваете роль медиа и социальных сетей в защите прав человека? Как в этой сфере должен соблюдаться баланс между ответственностью и свободой?

— В современную эпоху медиа и социальные сети играют важную роль в поощрении и защите прав человека. Медиа являются значимой платформой с точки зрения информирования общества, осуществления общественного контроля, вынесения на повестку дня вопросов, связанных с правонарушениями, повышения внимания к проблемам уязвимых групп и формирования среды открытой коммуникации между государственными структурами и гражданами. Социальные сети же позволяют гражданам более оперативно выражать свое мнение, делиться информацией и получать доступ к различным механизмам для защиты своих прав.

В Конституции Азербайджанской Республики закреплены важные гарантии, связанные со свободой мысли и слова, свободой информации, личной неприкосновенностью и защитой человеческого достоинства. С этой точки зрения свобода медиа является не только важным элементом демократического общества, но и значимым инструментом, служащим развитию культуры прав человека. Закон Азербайджанской Республики «О медиа» также определяет правовые основы деятельности субъектов медиа и выдвигает на первый план важность принципов профессионализма, объективности и ответственности в медиасреде.

В то же время широкие возможности медиа и социальных сетей актуализируют и определенные риски. Нарушение неприкосновенности частной жизни, несанкционированное распространение персональных данных, предоставление информации о детях и других уязвимых группах без соблюдения этических правил, дезинформация, язык ненависти, оскорбления и контент, поощряющий дискриминацию, — это явления, вызывающие серьезную озабоченность с точки зрения прав человека. Поэтому свобода информации должна сочетаться с принципами уважения к человеческому достоинству, частной жизни, интересам детей, общественной безопасности и правам других лиц.

Баланс свободы и ответственности в этой сфере должен основываться, прежде всего, на правовой базе, нормах профессиональной этики и критерии общественных интересов. Журналисты и субъекты медиа при распространении общественно значимой информации должны уделять особое внимание таким принципам, как точность, беспристрастность, проверка источников, недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь, защита прав детей и уязвимых лиц. Пользователи социальных сетей при реализации свободы выражения мнений также должны учитывать, что это не должно наносить вред правам и свободам других людей.

Институт омбудсмена расценивает медиа и социальные сети как важных партнеров как с точки зрения информирования общественности, так и в плане просвещения в области прав человека. Деятельность омбудсмена, инициативы по правовому просвещению, механизмы обращения, призывы и рекомендации, связанные с правами человека, доводятся до широкой общественности посредством медиа и цифровых платформ. Это служит повышению правовой информированности граждан и расширению их доступа к правозащитным механизмам.

Свобода медиа и социальная ответственность не являются противоречащими друг другу понятиями. Напротив, профессиональные, объективные и ответственные медиа вносят важный вклад в защиту прав человека, развитие правовой культуры, укрепление общественного доверия и поощрение демократических ценностей.

— Какие меры принимает институт омбудсмена для просвещения детей и молодежи в сфере прав человека и какие новые инициативы планируются в будущем?

— Просвещение детей и молодежи в области прав человека занимает особое место в деятельности института омбудсмена. Это связано с тем, что формирование правовой культуры должно начинаться с раннего возраста, и дети, равно как и молодежь, должны усваивать не только свои права, но и такие ценности, как уважение к правам других, ответственность, равенство, недопущение дискриминации, а также соблюдение законов. С этой точки зрения просветительская деятельность преследует цель не просто предоставить информацию, но и служит развитию правового мышления и активной гражданской позиции у будущего поколения.

Омбудсмен ежегодно объявляет период с 18 мая по 18 июня «Месячником прав человека», а в связи с годовщиной принятия Конвенции ООН «О правах ребенка» — период с 20 октября по 20 ноября - «Месячником прав ребенка». В рамках этих месячников в столице и регионах проводится цикл правовых просветительских мероприятий для школьников, студентов, учителей, родителей, сотрудников учреждений социального обслуживания, местных органов исполнительной власти, институтов гражданского общества и других целевых групп. В рамках «Месячника прав ребенка» в 2025 году основными целями являлись повышение информированности общественности в сфере защиты прав детей, мобилизация соответствующих структур и привлечение внимания общества к защите детей. В данном направлении Аппаратом омбудсмена и региональными центрами были организованы просветительские встречи в общеобразовательных учреждениях, школах интернатного типа, детских домах, домах молодежи, спортивных клубах, учреждениях социального обслуживания, а также в учебных заведениях, начавших функционировать на освобожденных от оккупации территориях. На этих мероприятиях детям предоставлялась информация об их правах и обязанностях, принципах Конвенции ООН «О правах ребенка», защите от насилия, праве на образование, здоровом образе жизни, предотвращении ранних браков и детского труда, о безопасности в цифровой среде, защите от дискриминации и о механизмах обращения.

В просветительской деятельности особое значение придается и интерактивным подходам. Для более активного участия детей и молодежи организуются тренинги, семинары, интеллектуальные конкурсы знаний, конкурсы рисунков и сочинений, социальные видеоролики, просветительские издания и цифровые материалы. Такие инициативы, как "Hüquqlarınla parla!", просвещение по вопросам защиты детей от вредной информации в цифровой среде, а также правовые разъяснения, сопровождаемые мониторингом в детских учреждениях, имеют практическое значение в этой сфере.

Институт омбудсмена также уделяет особое внимание международному сотрудничеству в области прав детей и молодежи. Деятельность института омбудсмена Азербайджана в Европейской сети детских омбудсменов, международный обмен опытом, продвижение принципов Конвенции ООН «О правах ребенка» служат укреплению институционального потенциала в данном направлении.

В плане будущих инициатив основными приоритетами являются расширение более интерактивных, цифровых и инклюзивных форматов просвещения по правам человека для детей и молодежи, продолжение сотрудничества с образовательными учреждениями, донесение тем цифровой безопасности и медиаграмотности до более широкой аудитории, а также расширение возможностей участия детей в процессах принятия решений и обсуждениях, связанных с их правами. Цель состоит в том, чтобы внести вклад в формирование молодого поколения, которое знает свои права, является ответственным, социально активным, патриотичным и уважающим человеческое достоинство.

— Каков ваш главный месседж гражданам, и особенно молодому поколению по случаю «Месячника прав человека»?

— По случаю «Месячника прав человека» главный месседж гражданам, и особенно молодому поколению заключается в том, что права человека являются неотъемлемой частью повседневной жизни каждого из нас. Знание своих прав, правильное их использование и в то же время уважительное отношение к правам и свободам других людей — это ключевые условия правового государства и здорового общества.

Азербайджанское государство определяет обеспечение прав и свобод человека как одну из своих высших целей. Этот подход создает для каждого гражданина как возможность защищать свои права, так и общественную ответственность. Ведь права человека находят свое реальное проявление не только в деятельности государственных институтов, но и в отношении людей друг к другу, в поведении и культуре общения в семье, школе, на рабочем месте, в общественной жизни и цифровой среде.

Молодежи мне хотелось бы сказать особо: изучайте свои права, не бойтесь задавать вопросы, исследовать, использовать законные средства защиты. В то же время не забывайте, что правовая культура — это не только требование соблюдения собственных прав, но и умение уважать достоинство, мнение, выбор и законные интересы других людей. В современную эпоху грамотный, ответственный и активный молодой человек — это важная сила, определяющая не только свое будущее, но и направление развития всего общества.

«Месячник прав человека» еще раз напоминает всем членам общества, что ценности справедливости, равенства, уважения к человеческому достоинству, толерантности, солидарности и законности должны отражаться в повседневном поведении каждого из нас. Защита этих ценностей начинается с семьи, школы, социальных отношений, общественных дискуссий и поведения на цифровых платформах.

Главный призыв таков: знайте свои права, не забывайте о своих обязанностях, уважайте права других и вносите свой вклад в развитие нашего общества на справедливой, ответственной, инклюзивной основе, опирающейся на человеческое достоинство. Укрепление культуры прав человека зависит от активной гражданской позиции каждого из нас, нашего правового мышления и повседневного поведения.

— Как вы считаете, защита прав человека — это обязанность исключительно государственных институтов или же это общая ответственность, начинающаяся с повседневного поведения каждого гражданина?

— Защита прав человека, несомненно, в первую очередь является важной конституционной обязанностью государства. Государство формирует законодательную базу для обеспечения прав и свобод человека, создает правозащитные механизмы, организует систему правосудия, систему социальной защиты, образование, здравоохранение и другие общественные услуги. С этой точки зрения деятельность государственных институтов выступает в качестве основного механизма гарантии защиты прав человека.

Однако реальная защита прав человека не ограничивается лишь деятельностью государственных органов. Права человека проявляются в повседневной жизни общества, в отношениях людей друг с другом, в семье, школе, на рабочем месте, в общественном пространстве, в культуре поведения в медиа и на цифровых платформах. Уважение достоинства других, недопущение дискриминации, неприятие насилия, оскорблений и языка ненависти, чуткое отношение к людям, находящимся в уязвимом положении, — это социальная ответственность каждого гражданина.

В этом смысле права человека являются как правовой, так и морально-общественной ценностью. Законы закрепляют права и определяют защитные механизмы, но реальное воплощение этих прав в обществе зависит от поведения, отношения и чувства ответственности людей. Гражданин, знающий свои права и в то же время уважающий права других, является одной из главных опор здорового развития общества.

Поэтому было бы неправильно рассматривать защиту прав человека исключительно как «дело государства». Государство, гражданское общество, медиа, образовательные учреждения, семья и каждый гражданин являются участниками этого процесса. Культура прав человека укрепляется именно в том обществе, где осознается эта общая ответственность, где права и обязанности принимаются в сбалансированном виде, а принципы взаимного уважения и справедливости превращаются в норму повседневного поведения.

С этой точки зрения наша главная цель — добиться того, чтобы уважение к правам человека формировалось не просто как правовое требование, но и как образ жизни, культура поведения и гражданская позиция. Если каждый человек в своей семье, работе, образовательной среде, общественных отношениях и цифровом поведении будет с уважением относиться к правам других, это послужит дальнейшему укреплению правовой культуры, социальной солидарности и чувства справедливости в обществе в целом.