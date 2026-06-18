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Президент Ильхам Алиев: Диверсификация нашей экономики сегодня стала реальностью

Политика Материалы 18 июня 2026 10:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Диверсификация нашей экономики сегодня стала реальностью
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Диверсификация экономики Азербайджана сегодня стала реальностью. Но мы, безусловно, должны продолжать усилия в этом направлении.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

«Что касается нашего внешнего долга, то мы предприняли определенные шаги для его успешного снижения до 6 процентов ВВП. Я бы даже сказал, что успехи в этой области превзошли наши планы», — отметил глава государства.

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