ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)

Фото: Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиевым находится с визитом в Нью-Йорке для участия в Конференции по ЦУР 16.

Об этом сообщает Государственное агентство.

Отмечается, что визит проходит по приглашению заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, постоянного представителя Италии при ООН и генерального директора Международной организации права развития.

В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа были обсуждены мероприятия, реализованные в рамках исполнения Соглашения о взносе, подписанного в 2024 году между Правительством Азербайджанской Республики и ООН.

Также состоялся обмен мнениями по реализуемым и планируемым проектам в сфере наращивания потенциала для наименее развитых стран, развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, а также малых островных развивающихся государств по соответствующим направлениям на основе опыта «ASAN xidmət» при поддержке азербайджанской стороны.

Представитель ООН отметил опыт «ASAN xidmət» как образцовую модель и подчеркнул, что внедрение данной практики в ряде стран мира является заслуживающим высокой оценки достижением.

Он выразил благодарность Азербайджанской Республике за успешное сотрудничество с ООН в сфере государственных услуг и государственного управления, а также заявил о полной поддержке дальнейшего расширения партнерства.

В рамках визита предусмотрены выступление председателя Государственного агентства на Конференции по ЦУР 16, а также его встречи с руководителями профильных государственных структур зарубежных стран.