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ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)

Общество Материалы 18 июня 2026 10:21 (UTC +04:00)
ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)
Фото: Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиевым находится с визитом в Нью-Йорке для участия в Конференции по ЦУР 16.

Об этом сообщает Государственное агентство.

Отмечается, что визит проходит по приглашению заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, постоянного представителя Италии при ООН и генерального директора Международной организации права развития.

В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа были обсуждены мероприятия, реализованные в рамках исполнения Соглашения о взносе, подписанного в 2024 году между Правительством Азербайджанской Республики и ООН.

Также состоялся обмен мнениями по реализуемым и планируемым проектам в сфере наращивания потенциала для наименее развитых стран, развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, а также малых островных развивающихся государств по соответствующим направлениям на основе опыта «ASAN xidmət» при поддержке азербайджанской стороны.

Представитель ООН отметил опыт «ASAN xidmət» как образцовую модель и подчеркнул, что внедрение данной практики в ряде стран мира является заслуживающим высокой оценки достижением.

Он выразил благодарность Азербайджанской Республике за успешное сотрудничество с ООН в сфере государственных услуг и государственного управления, а также заявил о полной поддержке дальнейшего расширения партнерства.

В рамках визита предусмотрены выступление председателя Государственного агентства на Конференции по ЦУР 16, а также его встречи с руководителями профильных государственных структур зарубежных стран.

ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)
ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)
ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)
ООН высоко оценила опыт ASAN xidmət как образцовую модель госуслуг (ФОТО)

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