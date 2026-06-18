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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене (ВИДЕО)

Политика Материалы 18 июня 2026 09:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене (ВИДЕО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене, выступая в качестве инициатора и исполнителя крупномасштабных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства также отметил, что Азербайджан реализовал проекты, охватывающие страны евразийского региона, и оказал помощь странам, испытывающим потребность в энергоресурсах.

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