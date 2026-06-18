Визит Касымалиева в Россию - новые точки роста в экономическом сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 17-19 июня находится с рабочим визитом в России, где принимает участие в Международной конференции, посвященной укреплению культурных связей и развитию творческих инициатив. В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов сотрудничества и расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Визит главы правительства проходит на фоне продолжающегося диалога между Бишкеком и Москвой по вопросам торговли, инвестиций, промышленной кооперации и реализации инфраструктурных проектов. Россия остается одним из ключевых экономических партнеров Кыргызстана, однако динамика отдельных показателей обусловливает необходимость расширения новых направлений сотрудничества.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в январе–феврале 2026 года товарооборот между двумя странами составил $551,5 млн, что на 2,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем российских поставок в Кыргызстан достиг $452,1 млн, увеличившись на 0,6%, тогда как экспорт Кыргызстана в Россию составил $99,3 млн и снизился на 15,1%.

Ранее первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев отмечал, что Россия остается стратегическим партнером республики, объем внешней торговли Кыргызстана составляет около $16 млрд, из которых примерно $5 млрд приходится на российское направление. По его словам, дальнейший рост может быть связан с увеличением взаимной торговли, российскими инвестициями, развитием совместных предприятий и переходом к более глубокой промышленной кооперации.

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается транспортная инфраструктура. Отдельное внимание стороны уделяют проекту железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который рассматривается как потенциальный фактор расширения транзитных возможностей региона. Реализация проекта может создать дополнительные условия для развития логистических маршрутов, промышленных зон и новых форм экономического взаимодействия.

Развитие отношений между Кыргызстаном и Россией в дальнейшем может идти по нескольким сценариям. Один из них - увеличение товарооборота за счет запуска новых совместных проектов, роста инвестиций и расширения промышленной кооперации. В этом случае основными драйверами могут стать инфраструктурные проекты, производство и логистика.

Другой сценарий связан с сохранением текущих темпов взаимодействия, когда торговые показатели будут зависеть от внешних экономических условий, спроса на продукцию и способности компаний расширять присутствие на рынках двух стран.

Также возможен сценарий, при котором акцент будет смещаться с традиционной торговли на другие формы сотрудничества — совместные предприятия, технологические проекты, транспортные коридоры и развитие новых отраслей.

При этом дальнейшая динамика кыргызско-российских отношений будет зависеть от состояния экономик двух стран, инвестиционной активности бизнеса, условий торговли и эффективности реализации заявленных проектов.