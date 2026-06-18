Азербайджан выразил обеспокоенность ростом расизма и исламофобии в Европе

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан убежден, что право на развитие, а также защита и продвижение прав человека, включая экономические, социальные и культурные права, находятся в центре демократии, мира и благополучия.

Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Азербайджана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, озвученном в ходе интерактивного диалога по ежегодному докладу Верховного комиссара на 62-й сессии Совета ООН по правам человека.

В заявлении отмечается, что Южный Кавказ в настоящее время получил исторический шанс превратиться из региона противостояния в пространство сотрудничества.

«Преимущества этого уже очевидны. Азербайджан открыл и предложил новые экономические, торговые и транзитные возможности не только для стран ближайшего соседства, но и далеко за пределами региона», — говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что одним из ключевых приоритетов правительства наряду с возвращением многочисленных вынужденных переселенцев в свои дома являются работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. Отмечается, что право на возвращение и право на достойную жизнь являются важнейшими правами человека.

«Фактором, препятствующим реализации этих прав, а также установлению личности тысяч пропавших без вести лиц, остается наличие на обширных территориях большого количества мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы призываем международное сообщество не оставаться безучастным к этой проблеме и проявить солидарность», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в документе выражена обеспокоенность сохраняющимися проблемами в области прав человека в Европейском союзе, включая расизм и дискриминацию, затрагивающие этнические и религиозные меньшинства, рост исламофобии и усиление социальной нетерпимости.

«Сообщения о неравном обращении с мигрантами и лицами, ищущими убежище, препятствиях на пути их интеграции, а также практике, вызывающей вопросы в отношении достоинства, защиты и равного доступа к правам, продолжают вызывать у нас обеспокоенность. Права человека должны продвигаться последовательно и без какой-либо дискриминации, а эффективное международное сотрудничество должно основываться на взаимном уважении, объективности и единых стандартах», — говорится в заявлении.