БАКУ/ Trend/ - Обсуждено стратегическое партнерство Азербайджана и Румынии.

Об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи Хикмета Гаджиева с его румынским коллегой Мариусом Лазуркой, который в настоящее время находится с официальным визитом в Азербайджане.

Подчеркивается, что дискуссии на высоком уровне были сосредоточены на расширении многогранного стратегического партнерства и укреплении глубоких экономических связей и отношений в сфере безопасности между Баку и Бухарестом.

"Я провел продуктивную встречу со своим румынским коллегой Мариусом Лазуркой, находящимся с визитом в Азербайджане. Подтвердив стратегическое партнерство и традиционную дружбу между Азербайджаном и Румынией, мы обсудили широкие возможности для дальнейшего углубления [сотрудничества]. Как государство-член ЕС, географически наиболее близкое к Южному Кавказу, Румыния занимает важное место в нашем сотрудничестве. Мы обменялись мнениями о перспективах продвижения взаимодействия в политической, экономической, энергетической, оборонной, культурной, гуманитарной и других сферах. Мы договорились продолжать наш активный диалог по вопросам политики и безопасности", — отмечается в публикации.