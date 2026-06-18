Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,01 доллара США, или 0,01 процента, и составила 82,60 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB увеличилась на 0,03 доллара США, или 0,04 процента, и составила 80,38 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,38 доллара США, или 6,69 процента, и составила 54,72 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,55 доллара США, или 0,68 процента, и составила 80,35 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.