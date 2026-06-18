С 1992 года ИБР одобрил для Азербайджана финансирование на сумму $1,8 млрд — Аль-Джассер

БАКУ/Trend/ — С 1992 года Группа Исламского банка развития (ИБР) одобрила для Азербайджана финансирование на общую сумму 1,8 млрд долларов США.

Об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития доктор Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, выступая на церемонии открытия ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку.

Он отметил, что со времен древнего Шелкового пути и до сегодняшнего Среднего коридора Азербайджан на протяжении веков связывает Восток и Запад, Север и Юг, превращая свое географическое положение в источник общих возможностей.

«Однако история Азербайджана — это не только история взаимосвязанности, но и история устойчивости и обновления. Мы гордимся тем, что стали первым многосторонним банком развития, посетившим освобожденный Карабах, подтвердив тем самым нашу приверженность восстановлению и развитию Азербайджана. С момента присоединения Азербайджана к банку в 1992 году наше сотрудничество с Группой Исламского банка развития активно развивалось — было одобрено финансирование примерно на 1,8 млрд долларов для реализации 84 проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и социальных услуг. Такие проекты, как железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и Свободная экономическая зона Алят, являются не просто национальными инициативами. Это региональные торговые артерии, которые в полной мере отражают тему наших ежегодных заседаний — Региональная интеграция во имя устойчивого процветания», — сказал он.

Аль-Джассер также отметил, что стремление Группы ИБР к укреплению региональной интеграции и обеспечению общего процветания реализуется в условиях глобальной среды, испытывающей давление инфляции, конфликтов и перебоев в цепочках поставок.

«Несмотря на общую устойчивость мировой экономики, прогноз остается хрупким. Хотя ожидается, что темпы роста в странах — членах банка превысят средние мировые показатели и показатели развивающихся рынков, совокупные результаты скрывают более жесткую реальность. Наиболее уязвимые экономики по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями.

Именно в этих условиях Группа Исламского банка развития усилила свою деятельность. В 2025 году объем одобренного финансирования увеличился на 20 процентов — почти до 16 млрд долларов, а совокупный объем одобрений с момента создания достиг 209 млрд долларов. Однако одних обязательств недостаточно — эффект зависит от реализации. Поэтому мы также усилили исполнение проектов, увеличив объем фактических выплат до 11 млрд долларов по сравнению с 9,2 млрд долларов в 2024 году.

В рамках Исламского банка развития 5,7 млрд долларов одобренного финансирования были направлены в приоритетные сектора: 46 процентов — на транспорт и развитие связности, 20 процентов — на водоснабжение и городские услуги, 16 процентов — на здравоохранение. Дополнительный импульс этому обеспечили структуры нашей группы», — добавил он.