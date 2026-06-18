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Президент Ильхам Алиев: Политическая, экономическая и социальная стабильность — это реальность современного Азербайджана (ВИДЕО)

Политика Материалы 18 июня 2026 09:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политическая, экономическая и социальная стабильность — это реальность современного Азербайджана (ВИДЕО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан является независимым государством всего 35 лет, причем первые два года его независимости были отмечены оккупацией, войной и гуманитарными бедствиями.

Об этом , в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства также отметил, что впоследствии страна приступила к обеспечению стабильного развития, которое является основой успеха любой страны. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что политическая, экономическая и социальная стабильность - это реальность современного Азербайджана.

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