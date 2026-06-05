ЕС и ЕБРР профинансируют обновление системы водоснабжения и канализации Гянджи

ГЯНДЖА /Trend/ - Одним из важнейших проектов, которые будут реализованы в Гяндже, является «Проект водоснабжения и сточных вод".

Как сообщает Trend, об этом на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС-Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам, заявил руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза Виктор Божков.

По его словам, общая стоимость первого этапа проекта составляет 40 миллионов евро.

«Проект финансируется за счет гранта Инвестиционной платформы соседства Европейского союза и кредита Европейского банка реконструкции и развития. Кредит выделен для Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана», — отметил он.

По словам представителя ЕС, в рамках проекта предусмотрено масштабное обновление системы водоснабжения и канализации Гянджи. Так, на первом этапе будет осуществлено восстановление водопроводных и канализационных сетей, строительство новых резервуаров для воды, установка систем управления SCADA, а также создание инфраструктуры для дождевых вод.

«Этот проект является частью Программы приоритетных инвестиций, разработанной для всесторонней модернизации инфраструктуры водоснабжения и сточных вод Гянджи», — подчеркнул В. Божков.

Он отметил, что проект подготовлен в соответствии с Парижским соглашением по климату и национальной стратегией Азербайджана по эффективному использованию водных ресурсов.

Проект также охватывает приоритетные направления, определенные в рамках городского «Плана действий "Зеленые города".

Согласно представленной информации, по инвестиционным компонентам проекта выделено 35 миллионов евро кредита ЕБРР и 5 миллионов евро гранта ЕС.

На брифинге было сообщено, что юридические соглашения по проекту были подписаны 22 января 2025 года.

В настоящее время Госагентством водных ресурсов Азербайджана осуществляется подготовка тендерной документации, оценка контрактов и процесс выбора консалтинговой компании, которая окажет поддержку в реализации проекта для контроля строительных работ.

По имеющимся данным, после выбора консультанта начнется детальное проектирование и закупочные процедуры.

В. Божков отметил, что проект также внесет серьезный вклад в охрану окружающей среды и экономическое развитие города.

Так, в результате реализации проекта ожидается экономия 4,5 миллиона кубометров воды в год, сокращение выбросов углекислого газа на 72 тысячи 444 тонны и переработка 29 миллионов кубометров сточных вод в год.

Кроме того, сообщается, что проект позволит защитить реку Гянджачай от сброса неочищенных сточных вод, улучшить бесперебойное водоснабжение города.