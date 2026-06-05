Партнерство ЕС и Азербайджана переходит на новый этап – Виктор Божков

ГЯНДЖА /Trend/ - Партнерство Европейского союза (ЕС) и Азербайджана переходит на новый этап.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС Виктор Божков на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС–Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам.

По его словам, двустороннее соглашение, подписанное между Европейским союзом и Азербайджаном в 1996 году, действует и сегодня.

«Однако, поскольку мир изменился в политическом, экономическом и геополитическом плане, стороны работают над тем, чтобы вывести отношения на новый этап. Поэтому существующие рамки сотрудничества обновляются и адаптируются к современным вызовам», – отметил он.

Представитель ЕС напомнил, что 2-3 июня в Баку прошли интенсивные переговоры между Европейским союзом и Азербайджаном. На встречах ЕС представлял заместитель директора Европейской службы внешних действий, а Азербайджан – заместитель министра иностранных дел. Основной целью переговоров было выведение партнерских отношений на более высокий уровень и подготовка нового двустороннего соглашения.

В. Божков сообщил, что переговоры по новому соглашению продолжаются, и для подписания документа потребуется еще время. Вместе с тем приоритетные направления сотрудничества уже определены. К этим сферам относятся окружающая среда, проекты связности, здравоохранение, академические исследования, межличностные связи и инициативы «зеленых городов».

Он отметил, что проекты, реализуемые в Гяндже, также являются частью этих рамок сотрудничества. «Цели и амбиции, которые Европейский союз и Азербайджан определили совместно, находят свое отражение и в Гяндже. Проекты, реализуемые в городе, являются практическими результатами этого партнерства», – добавил он.

По словам В. Божкова, финансирование проектов осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление – это грантовые проекты через международные организации. Второе направление – инвестиционные проекты. В рамках этих проектов финансовые средства предоставляются в форме кредита государственным органам или конкретно исполнительной власти города Гянджа и муниципальным структурам. Инвестиционные проекты охватывают более крупные финансовые пакеты.

Отметим, что флагманское мероприятие ЕС «Европейский городок-2026» состоится в Гяндже 6 июня.

Мероприятие, посвященное теме «ЕС-Азербайджан: 30 лет партнерства», организуется представительством Евросоюза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами государств-членов ЕС и при поддержке ИВ города Гянджа.

Официальное открытие мероприятия состоится 6 июня с участием послов ЕС и государств-членов в Азербайджане. Перед открытием в парке Гейдара Алиева пройдет акция по посадке деревьев.

В рамках программы для детей будут организованы аквагрим, кукольные спектакли, настольные игры, а также викторины, мини-соревнования и музыкальные и танцевальные программы.

Наряду с представительством ЕС, в мероприятии примут участие представители Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Испании и Швеции.