Азербайджан уделяет особое внимание проблеме изменения уровня Каспийского моря - министр

БАКУ /Trend/ — Азербайджан уделяет особое внимание проблеме изменения уровня Каспийского моря. Уже начаты мониторинг ситуации и обсуждения с тремя прикаспийскими государствами.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов сегодня в Баку на международной конференции, организованной под девизом «Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего», посвященной Всемирному дню окружающей среды.

По его словам, Азербайджан уже присоединился к более чем 20 экологическим конвенциям и протоколам.

"Это является ярким показателем приверженности нашей страны глобальной экологической и климатической повестке, важности, которую она придает международному сотрудничеству. Азербайджан, принимая COP29, стала важным центром диалога в процессе климатических переговоров и сыграла активную роль в укреплении глобальной солидарности. А некоторое время назад Азербайджан совместно с Программой ООН по населенным пунктам успешно провел 10-ю сессию Всемирного форума городов. Такие мероприятия, в том числе, способствовали повышению экологической культуры и экологического мышления нашего населения", - отметил министр.