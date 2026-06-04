На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство новых водохранилищ — Мушфиг Адыгезалов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с перспективными планами городов продолжаются работы по проектированию и реконструкции систем водоснабжения. В некоторых районах проектные работы уже завершены, в других процесс продолжается.

Об этом в интервью Trend сказал начальник Управления эксплуатации Карабахской региональной системы водной мелиорации Мушфиг Адыгезалов.

По его словам, в городе Агдам этап проектирования завершен, а строительно-монтажные работы осуществляются поэтапно в соответствии с генпланом города:

«В городе Ханкенди ведется подготовка к проектным работам. В городе Лачин как проектирование, так и строительно-монтажные работы уже полностью завершены. Все работы выполняются поэтапно с учетом перспективного развития территорий, куда планируется переселение населения», - сказал он.

М. Адыгезалов отметил, что в период оккупации территорий водохранилища Хачинчай и Кенделенчай были приведены в непригодное состояние, их эксплуатация была невозможной. После освобождения территорий данные объекты были полностью реконструированы.

«Системы снабжения питьевой водой в большинстве населенных пунктов также были полностью разрушены. В Ханкенди же система снабжения питьевой водой пришла в частичную негодность. В полностью разрушенных городах инфраструктура водоснабжения отстраивается заново. После завершения проектов, реализуемых в Ханкенди, комплекс водоочистных сооружений, система управления дождевыми водами, канализационная сеть и система снабжения питьевой водой в городе будут функционировать в полном соответствии со строительными нормами и правилами. С учетом особенностей рельефа город разделен на 10 зон, и для каждой зоны предусмотрены отдельные резервуары для воды. В настоящее время в Ханкенди обслуживаются 3 264 абонента — это сотрудники восстановивших свою деятельность госструктур и различных организаций», — сказал М. Адыгезалов.

Он сообщил, что в соответствии с планом перспективного развития города Шуша ведется строительство комплекса сооружений по очистке сточных вод. Работы по восстановлению водоснабжения города Шуша начались сразу после его освобождения от оккупации. «Мы были командированы туда 12 ноября 2020 года с целью обеспечения города водой. Магистральный водопровод, идущий в Шушу, был разрушен. Были проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральной линии, пришедшей в негодность примерно в 25 точках», — сказал М. Адыгезалов.

По его словам, на последующем этапе были также восстановлены расположенный в городе комплекс водоочистных сооружений № 1 и резервуарная зона.

«В результате проведенных работ на первоначальном этапе 19–20 ноября 2020 года была обеспечена подача воды в город Шуша. Позже в городе был построен новый комплекс водоочистных сооружений, который был сдан в эксплуатацию 5 июля 2024 года с участием Президента Ильхама Алиева. В настоящее время город Шуша обеспечивается круглосуточной, устойчивой и качественной питьевой водой», - сказал М. Адыгезалов.

По его словам, значительная часть инфраструктуры водного хозяйства, существовавшей в Карабахе до оккупации, представляла собой старые системы советского периода, и большая их часть находилась в нерабочем состоянии.

«В настоящее время эти системы либо полностью перестраиваются, либо капитально ремонтируются и восстанавливаются. В целях борьбы с рисками засухи и нехватки воды на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по реконструкции водохранилищ и созданию новых запасов воды. На территории Лачинского района планируется проектирование и строительство новых водохранилищ. А в Губадлинском районе осуществляется планирование строительства Баргушадского водохранилища. Ожидается, что эти проекты в будущем внесут вклад в более эффективное использование водных ресурсов и укрепление водной безопасности региона», — сказал М. Адыгезалов.

Он сообщил, что все проекты водного хозяйства, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, разрабатываются с учетом перспектив развития городов.

«При проектировании за основу берутся такие факторы, как будущая численность населения, туристический потенциал, расположение промышленных объектов и объектов услуг. Строительные работы осуществляются в строгом соответствии с этими прогнозами», — заключил он.