В Азербайджане для операторов автономных транспортных средств устанавливается госпошлина

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут определены правила регулирования деятельности и обязанности операторов автономных транспортных средств.

По информации Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, физическим и юридическим лицам для возможности осуществления деятельности в качестве операторов будут выдаваться свидетельства сроком на 5 лет.

За услугу по выдаче свидетельства на операторскую деятельность будет установлена государственная пошлина в размере 20 манатов.

Будут созданы центры дистанционного управления, а информация, формируемая в процессе эксплуатации, в режиме реального времени будет передаваться в государственную информационную систему.

Передаваемая в государственную систему информация будет регистрироваться и сохраняться операторами в течение 6 месяцев.