В Азербайджане для водителей мопедов устанавливаются новые пошлины

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ставки государственной пошлины, связанные с мопедами, будут регулироваться в размере действующих государственных пошлин.

Согласно информации Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменения в Закон «О Счетной палате», обсуждаемом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, указанные пошлины следующие:

за прохождение мопедами технического осмотра в установленных законом ежегодных случаях – 15 манатов;

за проведение технического осмотра мопедов при внесении изменений в их технические учетные показатели или по требованию покупателя мопеда – 15 манатов;

за регистрацию мопедов (постановку на постоянный и временный учет, государственную регистрацию транспортных средств в соответствующих органах исполнительной власти на основании договоров об отчуждении транспортных средств) – 15 манатов;

за прием экзаменов для выдачи водительского удостоверения – 40 манатов;

за повторный прием экзаменов для получения водительского удостоверения на управление мопедами – 20 манатов;

за выдачу или замену водительского удостоверения – 30 манатов;

за выдачу государственных регистрационных знаков – 15 манатов;

за выдачу свидетельства о регистрации – 30 манатов.

Сообщается, что законопроект подготовлен в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Закон «О дорожном движении»» от 9 декабря 2025 года № 307-VIIQD.

Указанным законом для обеспечения безопасности участников дорожного движения, предотвращения возможных аварий с участием мопедов и создания регулирования в этой области установлено, что мопеды подлежат государственной регистрации и постановке на учет в соответствующем органе исполнительной власти, на основании чего им выдаются государственные регистрационные знаки, а также управление мопедами осуществляется на основании водительского удостоверения. Таким образом, ряд обязанностей, предусмотренных для водителей транспортных средств, будет также распространяться на водителей мопедов. Следовательно, для управления мопедом требуются водительское удостоверение категории «A1», свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный знак.

Предлагаемое изменение в рамках гармонизации, вытекающей из вышеупомянутого закона, предусматривает регулирование ставок государственной пошлины за прохождение технического осмотра мопедов, их государственную регистрацию, прием экзаменов для выдачи водительского удостоверения, выдачу или замену водительского удостоверения, а также выдачу государственных регистрационных знаков в размере действующих государственных пошлин, а также обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, связанное с использованием зарегистрированных мопедов.

Отметим, что мопед — это двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров или электродвигателем (за исключением малых электрических транспортных средств), максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 километров в час.