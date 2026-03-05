МИД Израиля осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - 5 марта 2026 года министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по поводу растущих рисков безопасности в регионе, в частности военной напряжённости и её влияния на региональную стабильность.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу о дроновой атаке Исламской Республики Иран 5 марта 2026 года на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Он подчеркнул, что этот шаг противоречит нормам и принципам международного права.

Израильская сторона осудила эту атаку, отметив её неприемлемость, и заявила о своей солидарности с Азербайджаном.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

