В Азербайджане расширяют перечень запрещённой к распространению информации в соцсетях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень информации, распространение которой запрещено на информационном интернет-ресурсе.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об информации, информатизации и защите информации», который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека в формате видеоконференции.

Согласно проекту, владелец интернет-ресурса и доменного имени, а также пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должны допускать размещение на платформе следующей запрещенной информации:

- материалов, содержащих действия, которые при публичном распространении оскорбляют общественную нравственность и выражают явное неуважение к обществу, включая использование непристойных выражений или жестов, формирующих соответствующее впечатление, а также демонстрацию частей тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

