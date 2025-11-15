Азербайджан и Центральная Азия формируют новую модель региональной интеграции - эксперт

БАКУ /Trend/ – Партнерство Азербайджана и стран Центральной Азии формирует новую модель региональной интеграции, основанную на альянсе средних держав.

Об этом Trend сказал профессор Университета мировой экономики и дипломатии Улугбек Хасанов, комментируя перспективы взаимодействия накануне седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

"Такое сотрудничество расширяет влияние за пределы возможностей отдельных государств и формирует новые торговые маршруты, снижая зависимость от традиционных направлений через Россию или Иран. Это открывает дополнительные возможности для ЕС, Китая и региональных игроков в сферах логистики и энергоснабжения", – отметил эксперт.

По его словам, формат Консультативных встреч с участием Азербайджана уже трансформировался в эффективный механизм устойчивой региональной интеграции.

"За годы существования этого формата страны региона смогли выработать согласованные подходы к экономическому, транспортному, энергетическому и политическому взаимодействию. Это укрепляет доверие, повышает устойчивость и конкурентоспособность региона", – подчеркнул Хасанов.

Он также указал, что подобный формат союзничества усиливает переговорные позиции государств Центральной Азии в евразийской геополитике.

Хасанов отметил, что предстоящая седьмая Консультативная встреча в Ташкенте подтверждает значимость формата как инструмента устойчивой интеграции.

"Саммит станет новой вехой в формировании стабильной, взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии", – резюмировал он.