В Баку создана Хатаинская международная акварельная галерея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля акварели в Баку с официальным визитом побывал основатель и президент Международного Акварельного Общества, известный художник Атанур Догaн. Во время визита он выступил с инициативой присвоить действующей в Центре искусств "Хатаи" акварельной галерее международный статус. С этого момента галерея будет функционировать под названием "Хатаинская международная акварельная галерея", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра искусств.

Экспозиция галереи сформирована на основе собственной коллекции, включающей работы как азербайджанских мастеров, так и художников из различных стран мира. Посетители могут увидеть здесь разнообразные образцы акварельного искусства, принадлежащие разным школам и направлениям, а также приобрести понравившиеся произведения.

Получив новый статус, Хатаинская международная акварельная галерея станет открытой платформой для сотрудничества местных и зарубежных акварелистов, проведения выставок, творческих обменов и совместных проектов. Галерея приглашает художников из разных стран к сотрудничеству, стремясь к популяризации мирового акварельного искусства и продвижению азербайджанской акварельной школы на международной арене.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!