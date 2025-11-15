Расширение TAP до 20 млрд м³ остается реальным, но требует последовательного исполнения - Роберт Катлер

БАКУ/Trend/ - Расширение пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP) до 20 миллиардов кубометров в год требует последовательного исполнения.

Об этом сказал Trend директор и старший научный сотрудник Программы энергетической безопасности NATO Association of Canada Роберт М. Катлер по случаю 5-летия коммерческой эксплуатации TAP.

Он напомнил, что с момента полного запуска в 2020 году до начала сентября 2025 года TAP транспортировал более 50 млрд кубометров газа.

"Роль ТАР имеет стратегическое значение: газ, поступающий в Мелендуньо (Италия), может использоваться для пополнения хранилищ в стране, дополнять мощности терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и при необходимости направляться через интерконнекторы в Грецию и Болгарию. Потоки газа согласуются с циклами хранения и отправки СПГ, что позволяет операторам заранее планировать обслуживание и распределение мощности по чётко установленному графику. Такой подход превращает обязательства в прозрачный расписанный процесс, стабилизирует зимние цены и снижает необходимость в экстренных закупках.

В результате формируется сбалансированная структура поставок: СПГ сочетается с объёмами по трубопроводу, уменьшается зависимость от одного поставщика, а планирование становится более предсказуемым для Италии и соседних стран. TAP транспортирует газ с месторождения "Шахдениз", обеспечивает стабильные поставки через транстурецкий сегмент по трубопроводу TANAP, а также готовится выйти на итальянский downstream-сегмент за счет приобретения SOCAR доли в Italiana Petroli" - отметил Катлер.

Он подчеркнул, что главным показателем является надёжность: когда забронированные объёмы поставляются вовремя и обновления приходят своевременно, покупатели могут планировать, а не импровизировать.

"Соглашение между ЕС и Азербайджаном от 2022 года, которое предусматривает расширение пропускной способности TAP минимум до 20 млрд кубометров в год к 2027 году — остаётся реальным, но требует последовательного исполнения", — отметил аналитик.

По словам Катлера, при планировании расширения TAP на следующие десятилетия приоритетом является исполнение.

"Необходимо завершить модернизацию компрессоров, улучшить системы учёта и завершить все подключения, а также заранее опубликовать графики обслуживания на зиму 2025–2026 годов. Это позволит операторам планировать работу системы и обеспечивать стабильные поставки газа, особенно в пиковый зимний период. Кроме того, важно продвигать TANAP к пропускной способности 31 млрд кубометров в год и поддерживать поставки газа с месторождения "Шахдениз" на текущем уровне или выше, чтобы гарантировать устойчивость всей цепочки поставок. Первая фаза расширения TAP должна быть реализована в 2026 году, а вторая — после того, как будут зафиксированы новые бронирования объёмов.

Второй ключевой момент — прозрачность работы системы. Для этого предлагается выпускать краткий ежеквартальный бюллетень в январе, апреле, июле и октябре, который будет:

- фиксировать даты планового обслуживания;

- информировать о дополнительной доступной мощности;

- определять формат публикации данных для всех участников рынка", - сказал он.

Третий фактор, по мнению Катлера, — финансирование.

"Инвестиции в расширение TAP должны синхронизироваться с механизмами реализации газа на конечных рынках. Роль SOCAR в Италии повышает доверие кредиторов и облегчает привлечение финансирования. Кроме того, можно использовать инструменты Европейского Союза, каналы Плана Маттеи в Италии и возможности многосторонних финансовых институтов, чтобы устранить узкие места в среднем сегменте транспортировки газа.

Четвёртый фактор — регуляторная стабильность. Необходимо:

установить реалистичные сроки выполнения норм по выбросам метана;

ускорить сертификации и выдачу разрешений;

усилить интерконнекторы в Балканы, Грецию и Болгарию.

Только при выполнении этих условий новая пропускная способность TAP будет доступна сразу после ввода", - заключил Катлер.

Напомним, что 15 ноября 2020 года, спустя четыре с половиной года после начала строительства, 878-километровая газотранспортная система, проходящая по территории Греции, Албании, Адриатического моря и Италии, начала коммерческую эксплуатацию. 31 декабря 2020 года TAP осуществил транспортировку первых объёмов газа. По состоянию на август 2025 года через TAP в Европу было поставлено 50 миллиардов кубометров азербайджанского природного газа. Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

В январе 2024 года было одобрено увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году. В настоящее время ведётся работа по организации поставок газа в Албанию по TAP, которые планируется начать в 2026 году.