Курс Таджикистана на возобновляемые источники энергии - чего ожидать от встречи в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - С приближением 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 16 ноября внимание вновь приковано к амбициозной "зеленой" энергетической повестке Таджикистана. В центре этой повестки стоит видение Президента Эмомали Рахмона по превращению страны в мирового лидера в области возобновляемых источников энергии, с особым акцентом на гидроэнергию.

Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, страна под руководством Президента Рахмона сделала значительные шаги в продвижении "зеленой" энергетики. "Таджикистан занимает шестое место в мире по доле производства "зеленой" энергии, более 90 процентов нашего электричества генерируется гидроэлектростанциями. Однако в настоящее время используется только 5 процентов нашего гидроэнергетического потенциала", - подчеркнул Президент Рахмон на Конференции ООН по воде в марте 2023 года. Это стремление использовать больший объем нераскрытого потенциала Таджикистана подчеркивает важность "зеленой" энергетики в долгосрочных планах развития страны.

Вопросы энергетики неизменно затрагивались на прошлых центральноазиатских саммитах. "Таджикистан, при поддержке региональных стран, инициировал серию мероприятий, ведущих к этому саммиту, укрепляя нашу приверженность сотрудничеству в области энергетики, особенно в области "зеленой" энергетики, которая имеет важное значение для развития "зеленой" экономики в регионе", - отметил Президент Рахмон на 5-й Консультативной встрече в сентябре 2023 года.

Усилия Таджикистана по продвижению "зеленой" энергетики также были зафиксированы в региональных соглашениях. На 4-й Консультативной встрече в Чолпон-Ате в июле 2022 года лидеры Центральной Азии одобрили "Зеленую повестку" для региона, которая предоставляет политическую основу для продвижения масштабных гидроэнергетических проектов. Это соглашение соответствует более широкой цели Таджикистана - устойчивому развитию, в частности через расширение гидроэнергетики, которая играет центральную роль в энергетическом балансе страны.

Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана представляют собой важную составляющую его стратегии "зеленой" энергетики. Страна позиционирует себя как одного из мировых лидеров по производству "зеленой" энергии с амбициозной целью стать полностью "зеленой" к 2037 году. Таджикистан обладает 61,1 процента от общего технического гидроэнергетического потенциала Центральной Азии, который оценивается в 510,1 ТВтч/год. Несмотря на эти огромные резервы, в настоящее время используется лишь 5 процентов этого потенциала. Более 90 процентов электричества Таджикистана уже генерируется с использованием гидроэнергии, что является свидетельством приверженности страны применению ВИЭ.

На региональном уровне стремление Таджикистана развивать свою энергетическую инфраструктуру приносит значительные экономические выгоды для Центральной Азии. По оценкам Евразийского банка развития, совместное развитие водно-энергетического сектора в регионе может увеличить рост ВВП на 1,5 процента ежегодно, улучшить водную безопасность на 40 процентов и привлечь инвестиции в размере 22 миллиардов долларов. Это делает инициативы Таджикистана в области "зеленой" энергетики не только национальным приоритетом, но и региональным активом, который может изменить энергетический ландшафт Центральной Азии.

Кроме того, видение Таджикистана в области "зеленой" энергетики сыграло важную роль в укреплении сотрудничества в регионе. Ориентированность страны на энергоэффективность, ресурсосбережение и технологии с низкими выбросами подчеркивается в совместных заявлениях предыдущих консультативных встреч. На 6-й Консультативной встрече в августе 2024 года Президент Рахмон отметил важность сотрудничества в области энергетики и инноваций. "Укрепление сотрудничества в таких секторах, как электронная коммерция, цифровые технологии и "зеленая" энергетика, является ключевыми факторами для развития "зеленой" экономики в регионе", - подчеркнул он.

Смотря в будущее, Таджикистан ставит цель удвоить свой гидроэнергетический потенциал к 2050 году, что станет важной вехой на пути к "зеленой" экономике. Эта амбициозная цель соответствует более широким региональным усилиям по борьбе с изменением климата через устойчивое развитие. Расширение гидроэнергетического потенциала Таджикистана не только удовлетворит внутренние энергетические потребности, но и будет способствовать развитию региональной энергосети, способствуя энергетической безопасности и стабильности в Центральной Азии.

В рамках своей стратегии Таджикистан работает над повышением своих энергетических возможностей, особенно через развитие солнечной энергетики и других возобновляемых источников. Хотя на данный момент производство солнечной энергии в стране находится на скромном уровне - 0,7 миллиона кВтч в 2025 году, что на 20 процентов ниже, чем в предыдущем году, - ожидается, что в ближайшие годы этот показатель будет расти, так как правительство инвестирует в технологии чистой энергии.

Приверженность Таджикистана "зеленой" энергетике также отражается в его растущей роли как регионального лидера в области экологической дипломатии. На 5-й Консультативной встрече Эмомали Рахмон вновь подчеркнул важность интеграции "зеленой" энергетики в более широкие региональные стратегии. "Таджикистан остается приверженным продвижению "зеленой" энергетики и экологического сотрудничества, поскольку мы рассматриваем изменения климата как угрозу, требующую наших совместных усилий", - заявил он.

Благодаря сочетанию стратегических инвестиций, регионального сотрудничества и экологической дипломатии Таджикистан занимает важную позицию в энергетической трансформации Центральной Азии. С планами удвоить гидроэнергетический потенциал к 2050 году приверженность Таджикистана "зеленой" экономике не только будет способствовать его собственному устойчивому развитию, но и предложит ценные идеи для других стран региона.

Саммит в Ташкенте станет важным моментом для Таджикистана, чтобы поделиться своим опытом и еще больше укрепить свою роль как одного из ключевых участников в переходе Центральной Азии к "зеленой" энергетике. Используя свой огромный гидроэнергетический потенциал, Таджикистан стремится способствовать не только собственному экономическому росту, но и устойчивому развитию Центральной Азии в целом.