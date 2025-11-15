Чёрно-белая сценография трагедии Анны Карениной в Баку - свежо, дерзко и современно (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялось событие, ставшее ярчайшим моментом Международного фестиваля искусств BIAF 2025. Спектакль "Анна Каренина", созданный театром "Гешер" (Израиль) совместно с французским театром Les Gemeaux, покорил бакинскую публику, вновь доказав, что классическое произведение может звучать свежо, дерзко и современно, сообщает Trend Life.

Постановка стала одним из последних творческих даров легендарного режиссёра Римаса Туминаса (1952-2024), оставившего неизгладимый след в театральном мире. Его "Анна Каренина" - не просто перенос прозы Толстого на сцену, а глубокое размышление о природе человеческих страстей, о хрупкости выбора и о разрушительной силе свободы, которой человек порой оказывается не готов пользоваться.

Зал был переполнен и ожидания оправдались: режиссёрская трактовка романа оказалась предельно точной и вместе с тем удивительно свободной. Авторский почерк Туминаса - соединение иронии, драматизма, философского подтекста и тончайших эмоций - создавал ощущение живого диалога между сценой и зрителем.

Как и в его знаменитой постановке "Война и мир" в Театре Вахтангова, здесь доминируют музыкальные и пластические мотивы, превращающие действие в поток воспоминаний, чувств и мыслей. Каждый персонаж получает свой неповторимый ритм, жест, полутона, а чёрно-белая сценография подчёркивает контрасты судьбы - свет любви и тень неизбежной трагедии.

Генеральный директор театра "Гешер" Лена Крейндлина с глубоким чувством рассказала о значении этого спектакля для труппы: "Мы привезли в Баку не просто постановку. Это — часть Римаса Туминаса, его энергия, его взгляд, его дыхание. Он работал с нами всего два года, но успел оставить наследие, которое будет жить намного дольше".

Исполнитель роли Алексея Каренина Исраэль Демидов поделился своим видением центрального конфликта: "Трагедия Анны в том, что она ищет то, чего сама не знает. Она движима жаждой настоящего чувства, но не способна распознать его. И это делает историю, придуманную Толстым, абсолютно современной - о том, как мужчина и женщина теряют друг друга на перепутье собственных желаний".

Постановка вызвала бурные аплодисменты - долгие, искренние, благодарные. Для BIAF 2025 этот спектакль стал не просто частью программы, а настоящим культурным манифестом: фестиваль уверенно укрепляет свою роль как международной площадки, где рождаются сильные творческие диалоги и оживают великие произведения мировой литературы.

