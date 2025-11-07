Объектив Победы Азербайджана - фоторепортер провёл 35 из 44 дней на передовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - К пятилетию Великой Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова открылась персональная выставка фоторепортёра Тофига Бабаева "Qələbənin Obyektivi" (Объектив Победы), сообщает Trend Life.

Экспозиция "Объектив Победы" представляет уникальные кадры, запечатлённые автором как на линии фронта, так и в первые месяцы после освобождения оккупированных территорий. Через объектив фотокамеры автор передал силу духа, единство и веру народа, силу духа солдат, прошедших через испытания ради Победы.

Выступившие директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд и председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова подчеркнули значимость сохранения исторической памяти, роль журналистов и фотокорреспондентов в документировании событий и значение Победы как символа национального единства и силы. В мероприятии также принял участие ветеран Отечественной войны Хазар Абдуллаев, отметивший важность увековечения подвигов героев и передачи правды о войне будущим поколениям.

Тофиг Бабаев рассказал, что представленные фотографии условно объединены в три тематических блока: кадры, запечатлевшие мгновения войны; документальные съёмки на освобождённых территориях; и материалы, отражающие процесс восстановления и возрождения городов и сёл.

Отметим, что в период Отечественной войны Тофиг Бабаев провёл 35 из 44 дней на передовой - в Физули, Агдаме, Ходжавенде, Кяльбаджаре, Зангилане.

