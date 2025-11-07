Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

Общество Материалы 7 ноября 2025 16:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно закону, застрахованными будут считаться граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца в Азербайджанской Республике и находящиеся под защитой представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджанской Республике, а также арестованные, осужденные к лишению свободы на определенный срок или пожизненному заключению (за исключением лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях участкового типа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости