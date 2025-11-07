Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно закону, застрахованными будут считаться граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца в Азербайджанской Республике и находящиеся под защитой представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджанской Республике, а также арестованные, осужденные к лишению свободы на определенный срок или пожизненному заключению (за исключением лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях участкового типа).

